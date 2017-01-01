Цензура РФ більше не приховує російської військової присутності на Донбасі

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська військова присутність на Донбасі

Найсмішніше – спостерігати, як продовжують заперечувати військову присутність Росії окремі українські персонажі, яким продовжує ввижатися «громадянська війна»

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Российский боевик Александр Жучковский пишет, что с осени 2016 года боевикам больше не запрещено упоминать о российском военном присутствии в Донецке и Луганске. Ранее за такие признания строго спрашивали кураторы, а теперь цензура дала добро говорить правду.

«Примерно с осени прошлого года исчезла цензура относительно демонстрации участия России (российских советников, «кураторов», военных) в ЛДНР. Раньше на упоминания об этом реагировали (кому положено реагировать) сугубо неодобрительно и «били по рукам». Более того, еще в конце 2014 г. (я писал об этом) сочувствующие из МВД меня предупредили, что готовится мой арест в Ростовской обл., в том числе за неоднократные свидетельства действий российской армии на Донбассе.

Позже запрет на упоминания о российской помощи ЛДНР был снят, теперь это даже поощряется», — пишет Жучковский.

Стали открыто писать о присутствии российских военных в Донбассе и некоторые подконтрольные Кремлю СМИ.

«Армией республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту регион является российской территорией, хотя оформить это юридически сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно это все-таки произошло», — недавно написал прокремлевский сайт Украина.ру.

Я знал, что однажды они перестанут это скрывать. Так же, как перестали скрывать участие своих войск в аннексии Крыма.

Самое смешное в этой ситуации — наблюдать как продолжают отрицать военное присутствие России отдельные украинские гаденыши, которым продолжает мерещиться «гражданская война».

Джерело: блог Дениса Казанського

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