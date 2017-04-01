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    Думки вголос

    Чи випадково Савченко потрапила до організації Медведчука у 2006 році?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка

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    Периодически в интернете находятся старые статьи, фотографии и видеосюжеты, в которых так или иначе участвует Надежда Савченко. Очевидно, самое раннее попадание Савченко на ТВ датируется 2006 годом.

    Двенадцать лет назад Надежда в Харькове участвовала в военно-патриотической игре, организованной движением СВІМ (Система воєнізованих ігор молоді). В сюжете говорится, что СВІМ — это такой аналог скаутской организации. Надежда Савченко дает интервью журналистам.

    Вот весь сюжет целиком.

    Интересно, что «свимеры» выглядят и ведут себя как типичная ультраправая организация — салютуют характерным жестом от сердца к солнцу. Сама организация основана львовянами во Львове, однако на харьковском ТВ в 2006 году ей посвящают большой и в целом позитивный сюжет. В военных играх также участвуют харьковские курсанты.

    Для Харькова 2006 года — это явно нетипичное событие. Но все объясняется просто. Почетным президентом организации СВІМ является заместитель мэра Харькова Игорь Шурма. В сюжете он также дает интервью.

    Игорь Шурма — весьма интересный персонаж. Будучи коренным львовянином, он с 1999 года является активным членом партии СДПУ(о) Виктора Медведчука. В 2000 году Шурма был избран членом политсовета СДПУ(о), затем возглавлял Львовскую областную организацию этой партии, а также был народным депутатом от СДПУ(о). В 2004 году Шурма на выборах активно поддерживал Виктора Януковича и критиковал Ющенко. А в 2006 году переехал в Харьков, где стал работать в команде Михаила Добкина, который, как известно, в тот период был мэром города.

    Украиноязычный львовянин Шурма и откровенный украинофоб Добкин, не раз демонстрировавший свое презрение к украинскому языку. Казалось бы, что может быть общего между этими людьми? Однако, Шурма на долгие годы становится членом команды Добкина. Сначала он работает его заместителем в мэрии. А в 2010 году, когда Добкин становится губернатором, Шурма вслед за ним переходит на работу в ОГА. И там продолжает работать заместителем Добкина.

    В 2014 году Шурма стал депутатом Верховной Рады от Оппозиционного блока. В парламент он баллотировался по списку под номером 27.

    Теперь вернемся к организации СВІМ. Это классический пример так называемого «спойлера». Внешне СВІМ имитировал украинские военно-патриотические организации, но на самом деле создавался на деньги СДПУ(о) и всячески пиарил эту партию.

    Эмблема СВІМа напоминает трикветру — трехлучевую свастику. Подобная символика характерна для ультраправых организаций. Таким образом получается, что партия Медведчука и депутат от Оппозиционного блока Игорь Шурма в 2004 году создали и до сих пор продолжают финансировать движение, которое они сами же называют «фашистским».

    Кайф, правда? С одной стороны ты вопишь из каждого утюга об «угрозе фашизма» и «кровавых бандеровцах», угрожаешь Донбассу автобусами Правого сектора, а с другой — сам создаешь и поддерживаешь «бандеровскую» организацию, которая с 2004 года проводит вышколы для молодежи.

    Оцените красоту игры. Пока во Львовской области СВІМ проводил военно-патриотические соревнования и занимался патриотическим воспитанием молодежи, в Харькове эту же организацию возглавлял член «Украинского выбора» Медведчука Виталий Завгородний. Человек Шурмы.

    Вчера ты глава львовской «фашистско-бандеровской» организации, а сегодня — в пророссийском «Украинском выборе». Сам себе фашист-каратель.

    «Титушки наваляли нацикам» — пишет Завгородний в ВК в январе 2014 года, хотя сам еще несколько месяцев назад возглавлял «нациков» в Харькове.

    В 2014 году Виталий Завгородний превратился в активного участника харьковского антимайдана, вступил в «Оплот» и принялся открыто топить за «русский мир». Самое потрясающее, что за всем этим фактически стоял его шеф — украиноязычный уроженец Львова Игорь Шурма.

    Вот Завгородний на одной из акций весной 2014 года.

    Кстати, сегодня Виталий Завгородний, как и Шурма, чувствует себя вполне нормально. В Харькове он теперь снова возглавляет «военно-патриотическую» организацию и даже пытается заниматься патриотическим воспитанием молодежи. По этому поводу в конце 2016 года в Харькове разгорелся большой скандал.

    Народный депутат Игорь Шурма во Львове пользуется вполне понятным презрением среди своих земляков. Пару лет назад львовяне облили его свиной кровью. Но в целом, никаких проблем с законом, как и у многих других сепаратистов, у Шурмы и его людей нет. За попытку создания ХНР в Харькове практически никто не наказан, кроме всяких ничтожных гопников, вроде Топаза.

    Теперь вернемся к тому, с чего начинали. К Надежде Савченко. Что означает ее участие в СВІМе в 2006 году? Случайно ли она попала в организацию Медведчука? Или это просто совпадение?

    Вопросов пока больше, чем ответов. Учитывая тот факт, что сегодня Савченко работает ведущей на канале пророссийского харьковчанина Мураева, а также циркулирующую информацию о связи ее полиического проекта с Медведчуком — харьковская история 2006 года выглядит очень странной. И знаковой.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Харків Надія Савченко Віктор Медведчук Геннадій Кернес Михайло Добкін
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