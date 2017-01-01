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    Думки вголос

    Чому в обмінних пунктах Києва є таким популярним російський рубль?

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка

    Економічні стосунки з РФ майже припинилися (принаймні суттєво скоротилися). А все одно скрізь рубль

    Цікаво, чому на всіх стандартних вивісках обмінних пунктів у Київі досі третьою валютою є російський рубль, а не, скажімо, польській злотий? Чи справді тут на рублі досі такий великий попит, чи це рудимент попередніх часів?

    Недавно був у Варшаві, виступав там на одному заході та отримав гонорар у злотих. Виявилося, що поміняти їх у Київі набагато складніше, ніж рублі. Здавалося б, люди зараз їздять працювати до Польщі не менше, ніж до Москви. А то й більше. Економічні стосунки з РФ майже припинилися (принаймні суттєво скоротилися). А все одно скрізь рубль, а не злотий.

    Така ситуація зрозуміла десь на сході. Але у Київі виглядає дивно. Цікаво, наскільки це виправдано економічно?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Київ курс валют економіка
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