Чому в обмінних пунктах Києва є таким популярним російський рубль?

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Економічні стосунки з РФ майже припинилися (принаймні суттєво скоротилися). А все одно скрізь рубль

Цікаво, чому на всіх стандартних вивісках обмінних пунктів у Київі досі третьою валютою є російський рубль, а не, скажімо, польській злотий? Чи справді тут на рублі досі такий великий попит, чи це рудимент попередніх часів?

Недавно був у Варшаві, виступав там на одному заході та отримав гонорар у злотих. Виявилося, що поміняти їх у Київі набагато складніше, ніж рублі. Здавалося б, люди зараз їздять працювати до Польщі не менше, ніж до Москви. А то й більше. Економічні стосунки з РФ майже припинилися (принаймні суттєво скоротилися). А все одно скрізь рубль, а не злотий.

Така ситуація зрозуміла десь на сході. Але у Київі виглядає дивно. Цікаво, наскільки це виправдано економічно?

Джерело: блог Дениса Казанського

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