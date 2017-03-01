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    Думки вголос

    Енергозбереження на Львівщині та комунальне пекло на Донбасі

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 21:41
    • Розсилка
    Жовква
    Жовква

    Відмовившись від газу, в рік Жовква тепер економить 2 мільйони гривень. Це близько 20% бюджету

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    Небольшой город Жовква Львовской области первым в Украине перестал отапливать дома и коммунальные строения газом.  Котельные в Жовкве перевели на сжигание щепок и опилок для получения тепла. Пока чиновники рассказывают, что «альтернативе углю из ЛДНР нет», местами люди вполне научились находить такую альтернативу.

    Для того, чтобы согреться в отопительный сезон, 13-тысячной Жовкве хватает всего 2% древесных отходов, которые за год производит вся Львовская область. Главную котельную города модернизировали. В ней установили специальные котлы для твердого топлива, в которых теперь сжигают опилки и щепу. В сутки она потребляет до 25 кубов таких отходов.  Кроме того, в Жовкве была реконструирована теплосеть. Это помогло существенно экономить на топливе.

    Отказавшись от газа, в год Жовква теперь экономит 2 млн гривен. Это около 20% бюджета. В реконструкцию коммунального хозяйства за последние 3 года город вложил более 1 млн евро. В бюджете таких денег не было, но городским властям удалось привлечь гранты международных организаций, которые охотно спонсируют всякие проекты по энергосбережению. За эти деньги город утепляет детские сады, школы и поликлинику, реконструирует котельные и теплосети. После реконструкции на отоплении одной школы в год стали экономить 100 тысяч грн.

    Может быть, вы знаете «крепких хозяйственников» из Донбасса, которые сделали что-то подобное? Выступать на митингах, проклинать фашистов, заставить студентов мести улицы или убирать листья — все это у них получается прекрасно. Рассказывать о том, как Донбасс всех кормит — тоже. А как дело доходит до реальных дел — кругом тотальная ж*па.

    Десятилетиями хозяйственники даже не мыслили в этом направлении. Какие энергосберегающие технологии? Какие гранты? Гранты вообще считались в Донбассе чем-то плохим, и о тех, кто их получал, говорили всякие гадости.

    Я уже писал про последствия работы крепких хозяйственников в Стаханове. Там мэр Борисов в самый разгар «стабильности» применил свои энергосберегающие технологии — закрыл на*ер все котельные в городе. Без всяких грантов и твердотопливных котлов. Просто закрыл — и все. Кто не успел поставить индивидуальное отопление — тот лох.

    А вот мой любимый сюжет про счастливых жителей ЛНР, которые провозгласили независимую республику, но так и не научились выгребать из подвалов го*но. Конечно же, в этом тоже виноваты бандеровцы. Ярош не дает починить канализационную трубу. Детский велосипедик вязнет в коричневой массе, пока папа воюет с хунтой.

    Нужно стоять насмерть! А то ведь не дай бог гейропа захватит город и придется жить так, чтобы в подвалах не плескался кал. Скрепы рухнут. Нельзя этого допустить.


    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЖКГ Донбас Львівщина
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