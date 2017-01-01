Євреї та веселий антифашизм від віце-спікера Держдуми РФ

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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віце-спікер Держдуми РФ

Росія продовжує задавати нові стандарти антифашизму

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Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой, прокомментировавший протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ, назвал противников этого решения властей Санкт-Петербурга потомками людей, «выскочивших из-за черты оседлости».

«Хочу от себя лично добавить, что наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости (территория, на которой в Российской империи разрешалось жить евреям) с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек»» — заявил Толстой.

Аудиозапись искрометного выступления доступна по этой ссылочке.

Россия продолжает задавать новые стандарты антифашизма.

Знал бы старичок Геббельс, что его пассажи про еврейский заговор против немецкой культуры будут практически в том же виде повторять потомки победителей в Кремле — может быть, и травиться не стал бы. Во всяком случае, его несчастные покойные дети имели все шансы дожить до это триумфа папиных идей и воочию наблюдать их.

Кстати, до своего избрания в Думу Петр Толстой работал ведущим «Первого канала», что как бы все объясняет.

Джерело: блог Дениса Казанського

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