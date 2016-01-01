Комунальне пекло, яке залишилося після міцних господарників на Луганщині

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Котельня в Стаханові, 2012 рік

Розвал комунального господарства в Стаханові, Брянці та прилеглих до них містах настав ще до війни, завдяки «міцним господарникам» з Партії регіонів

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Журналисты Радио Свобода сняли интересный материал о том, как сегодня живут люди в Стаханове, Брянке и Первомайске, который находятся под контролем боевиков ЛНР. В домах нет отопления, трубы промерзают и лопаются, канализация затапливает подвалы, коммунальное хозяйство полностью развалено.

Причем, виноваты в данном случае не только сепаратисты. Развал коммунального хозяйства в Стаханове, Брянке и прилегающих к ним городах наступил еще до войны, благодаря «крепким хозяйственникам» из Партии регионов, которые управляли этими городами. Местные СМИ уделяли внимание этой проблеме в довоенное время. Разумеется, после прихода ЛНР и краха экономики все стало еще хуже.

Еще до войны в Стаханове и Брянке вообще упразднили систему центрального отопления и решили помогать людям переходить на индивидуальное отопление. Вот статья еще за 2012 год, в которой описывали этот больной для Стаханова вопрос. Мэр города Борисов, который в 2014 году оказался сепаратистом и активно помогал бандитам захватить власть в городе, закрывал котельные одну за другой. Вот только никакой помощи в установке индивидуального отопления жители города от властей так и не получили. И теперь на этот тем более нет денег.

Криворукие мудаки, которые не могли починить трубы, чтобы в подъезды из подвалов не текло говно, решили. что смогут построить целую республику. В итоге конец оказался немного предсказуем.

Недавно я уже писал о феномене крепких хозяйственников и сравнивал то, что происходило в городах Донбасса с тем, как развиваются города на Западной Украине, где никаких «крепких хозяйственников» (в классическом смысле) нет. Города востока Украины, где годами безраздельно правила Партия регионов, всегда выглядели очень запущенно. Но люди все равно продолжали голосовать за несостоятельных, бездарных руководителей, в руках которых экономика только деградировала.

В том же Стаханове после прихода ЛНР «мэром» был назначен Сергей Жевлаков, который руководил городом в середине 2000-х годов, и доводил до цугундера коммунальное хозяйство и электротранспорт. Жители Стаханова восстали против Украины, но в итоге передали власть жуликам, которые разваливали город все предыдущие годы.

В чем смысл этой войны, если говно из подвалов в Брянке и Стаханове как текло, так и течет?

Джерело: блог Дениса Казанського

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