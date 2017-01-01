Липецька фабрика - символ «зради»

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Липецька фабрика завжди була більше символом «зради», ніж якоюсь реальною зрадою національних інтересів

Не испытываю никаких эмоций по поводу закрытия фабрики в Липецке. Уверен, что произошло это не по принципиальным политическим мотивам (иначе завод можно было остановить еще 2 года назад), а по причинам экономической жопы в Российской Федерации.

Как только падение производства достигло такого уровня, когда имиджевый урон от работы фабрики стал превышать экономический интерес, эксплуатировать ее дальше стало просто невыгодно.

Вообще, Липецкая фабрика всегда была больше символом «зрады», чем каким-то реальным предательством национальных интересов. Значение ее было сильно переоценено благодаря раздутости темы в масс-медиа. Актив этот был слишком мелким, чтобы им можно было по-настоящему шантажировать Порошенко и таким образом влиять на политику Киева. А уплата налогов в бюджет государства-агрессора всегда уравновешивалась выводом дивидендов из государства-агрессора в Украину.

По официальным данным за период 2014-2016 годов корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов. Так что у россиян поводов сокрушаться по поводу Липецкой фабрики было не меньше, чем у нас. Представьте, что было бы у нас, если бы в Ровно или Тернополе работала сегодня какая-нибудь фабрика Путина. Читайте також Політолог: Липецьку фабрику продав «сліпий траст» чи Порошенко? Сьогодні, 18:27

Із закриттям Липецької фабрики може статися, як із обіцянкою про безвіз – експерт Сьогодні, 15:33 В Украине есть множество более вопиющих зрад, за которые несет ответственность Порошенко. Это договорняки с регионалами, безнаказанность сепаратистов, крышевание варварского разграбления запасов янтаря, смотрящие от Кононенко на множестве государственных предприятий, где пышным цветом цветет коррупция. Поверьте, все это наносит Украине гораздо больший урон, чем фабрика в Липецке.

Джерело: блог Дениса Казанського

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