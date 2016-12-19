Національний проект, який допоможе Україні стати успішною

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батарея з терморегулятором

Державному бюджету цілком під силу проводити реконструкцію хоча б кількох тисяч багатоквартирних будинків щороку

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Обычно на стыке двух лет принято подводить итоги прошедшего и строить планы на будущий год. Что нам делать, чтобы очередной, уже 26-й по счету, год независимости прошел не напрасно и стал успешным для страны? Какие реформы проводить в первую очередь, чтобы наверстать упущенное в предыдущие годы?

У меня есть ответ на этот вопрос. Один из важнейших национальных проектов, который нам необходимо реализовать как можно скорее, это проект радикального повышения энергоэффективности Украины. Если бы я был политиком, я бы сделал одним из главных пунктов своей программы самое широкое внедрение энергосберегающих технологий. Думаю, всего через несколько лет активной работы мы бы не узнали свою страну.

Признаюсь, раньше я недооценивал масштабы этой проблемы. Слово «энергоэффективность» для меня, как и для большинства граждан, выглядело абстрактно. В Донецке я всю жизнь прожил в обычной хрущобе, где начисление платы за коммуналку происходило по советской системе — без счетчиков, по нормам, рассчитанным на одного человека. Конечно, никто ни на чем не экономил. ОСББ тоже не было — большинство жителей подъезда были пенсионерами, которым понятнее и милее был старый добрый ЖЭК.

В Киеве я живу в новостройке. Этот дом принципиально отличается от советской пятиэтажки по двум параметрам. Во-первых, он утеплен. А во-вторых, все коммунальные услуги здесь поставляются по счетчику. Вот тут-то я и понял на практике, что означает «энергоэффективность» и почему она так важна.

Так выглядит моя платежка за ноябрь. За полный месяц отопительного сезона в трехкомнатной квартире мне пришлось заплатить аж 108 грн. Столько насчитал теплосчетчик. Еще 91 грн насчитали за теплопотери в трубопроводах. Всего вышло, что за отопление необходимо заплатить около 200 грн в месяц.

Почему так получилось? Потому что благодаря счетчику и терморегуляторам на батареях, я могу сам регулировать, сколько мне нужно тепла. В октябре и ноябре я почти не включал радиаторы, потому что не было морозов. Днем батареи почти всегда были выключены. На ночь включены только в комнатах, где мы спим. У меня не бывает такого, чтобы батареи были горячими, как кипяток, а в квартире стояла тропическая жарища.

Зато я прекрасно помню какая жара стояла в моей донецкой квартире, где батареи начинали кочегарить еще в октябре. Если же отопление не включали вовремя, то в квартире начинался сильный холод — хрущевка легко промерзала даже в небольшие холода, так как не была утеплена.

В декабре мне, очевидно, придется заплатить немного больше, чем в ноябре. Но сумма тоже будет небольшой. По собственному опыту мне теперь понятно, что отопительный сезон в утепленном доме реально длится не 6 месяцев, а три. Осенью и весной батареи включать практически нет необходимости. Кроме того, даже в оставшиеся три месяца расход тепла будет значительно меньшим.

А ведь в это же самое время есть люди, которые живут в обычных советских домах и платят за отопление раз в десять больше. Потому что платят за все — за хреновую теплотрассу, которая греет улицу, за промерзающие стены, за старую котельную с устаревшим оборудованием, за отсутствие счетчика и за тупость чиновников, которые за 25 лет так и не смогли положить конец всему этому варварству. Представляете, сколько тепла расходуется напрасно в тех домах, где люди платят за отопление по 1500 грн в месяц!

Сегодня разного рода мошенники и популисты с удовольствием спекулируют на теме высоких тарифов, используя при этом омерзительное клише «тарифный геноцид». Конечно, все они прекрасно понимают, что на самом деле никаких высоких тарифов нет — а есть огромные платежки, которые люди получают из-за крайне неэффективной советской системы коммунального хозяйства. Как только дом утепляется, а в квартирах устанавливаются счетчики на газ, тепло и воду, то внезапно оказывается, что платить на самом деле можно в несколько раз меньше. Если, конечно, не включать батареи на полную мощность при открытом настежь окне.

Нормальный политик в сложившейся ситуации поступал бы совсем иначе — он говорил бы не о том, что нужно снизить тарифы (этого за всю историю Украины не сделал ни один руководитель), а о том, что нужно добиваться экономии ресурсов, чтобы меньше платить. Реально уменьшить платежки помогла бы реконструкция панельных домов и установка счетчиков. Но разве кто-то из топовых политиков говорит об этом? Нет, сегодня популисты убеждают людей, что тарифы должны быть низкими, «как раньше», что по факту означает не экономить и не платить.

Давайте теперь разберемся, какова цена вопроса. Может быть, утепление старых домов и установка счетчиков — это какая-то непосильная задача? Может быть, эта технология может быть реализована только в новых домах?

Вот небольшой сюжет о том, как жители одной из многоэтажек Львова провели реконструкцию своего дома. Старая кирпичная постройка не только стала выглядеть гораздо лучше и современнее, но и позволила людям существенно экономить. В доме установили новую систему отопления с новыми счетчиками и теперь жильцы сами регулируют подачу тепла.

В сюжете говорится, что реконструкция дома обошлась людям примерно в 1,5 млн грн. Чтобы отремонтировать дом, они взяли кредит, при этом 2/3 суммы погасило государство.

Полтора миллиона — это много или мало? Для жителей 5-6 этажного дома в несколько подъездов — это большая сумма. Но что если бы у нас в стране действовала государственная программа реструктуризации старых советских домов, которые неэффективно расходуют ресурсы?

Давайте посчитаем, сколько это могло бы стоить. Пишут, что в одном только Киеве устаревшая пятиэтажная застройка насчитывает около 3000 домов. Значит, если мы возьмем за основу стоимость реконструкции одной многоэтажки во Львове (1,5 млн грн), то выходит, что в Киеве нам для реконструкции хрущевок потребуется около 4,5 млрд грн. Это большая сумма. Но ведь речь идет не о том, чтобы просто раздать эти деньги. Фактически — это вложение, которое поможет экономить огромные средства в будущем. Представляете, сколько сегодня ресурсов расходуется в пустую? Сколько газа мы раньше покупали в России, а теперь покупаем в Европе, чтобы сжечь его просто так?

Давайте вспомним, как пару месяцев назад государство легко нашло в бюджете почти полтора миллиарда гривен для вкладчиков лопнувшего банка Михайловский. А ведь на эти деньги можно было бы отремонтировать тысячу старых домов. Тысячу! В обоих случаях вышло бы так, что государство фактически подарило бы эти деньги каким-то гражданам. Но в одном случае их вложили бы энергоэффективность Украины, а в другом — просто раздали бы людям, которые рискнули своими деньгами и прогорели. Победил, к сожалению, второй вариант.

В 2016 году государство выделило на субсидии 40 млрд грн, а в следующем собирается выделить еще 50 млрд. Это колоссальные ресурсы, по крайней мере часть которых стоило бы вложить в реконструкцию старых домов. Ведь в конечном счете это будут те же субсидии. После реконструкции люди будут платить за коммуналку значительно меньше. Эти деньги не будут просто проедены, они позволят экономить — покупать меньше газа, отказаться от закупок угля в ОРДЛО.

Государственному бюджету вполне по силам проводить реконструкцию хотя бы нескольких тысяч многоквартирных домов в год. Если бы такая работа началась 10 лет назад, то сегодня в Украине была бы реконструирована уже большая часть жилого фонда. Но вместо реконструкции у нас были «юлина тысяча», «витина тысяча», ежегодные дотации шахтам на 10-15 млрд, закупки невероятных объемов российского газа по завышенным ценам и прочие аттракционы невиданной щедрости.

Вообще, я не приветствую раздачу государством какой-либо халявы. Но если уж наше государство все равно раздает людям деньги в виде льгот, субсидий и компенсаций, то лучше уж вкладываться в технологии будущего и помогать людям экономить, чем просто проедать бюджетные миллиарды.

Джерело: блог Дениса Казанського

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