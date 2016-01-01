Недобре радіти чужій смерті, якщо мова не йде про смерть твого ката

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіакатастрофа Ту-154

Так, ми втомилися ненавидіти. Забирайтеся з нашої території. Подаруйте нам можливість відпочити від ненависті

Мовою оригіналу

Я ничего не писал по поводу упавшего самолета. Но мне вполне понятна реакция людей, которые испытывают по этому поводу удовлетворение. В стране, против которой осуществляется военная агрессия, общество ожесточается по отношению к агрессору. Это абсолютно банальная история, и если гламурная кися, жизнь которой протекает в ночных клубах, вполне может этого не понимать, то вряд ли этого не понимают люди уровня Адагамова.

Вот это театральное воздевание рук к небу с надрывными причитаниями «а нас-то за что!» вызывает по меньшей мере горькую усмешку.

Ну как вам объяснить? Посмотрите, что ли, видео за 2014 год, перечитайте новости. Про Владимира Рыбака, которому приехавшие из Крыма «вежливые люди», воспетые ансамблем Александрова, вспороли живот и выбросили умирать в речку. Про сбитый украинский самолет с десантниками под Луганском. Про сбитый под Торезом «Боинг». Про солдат, сожженных под Зеленопольем из «Градов», бивших с территории России. Про расстрелянный «зеленый коридор» в Иловайске. Про погибших в Металлисте «айдаровцев», обезображенные трупы которых снимали на видео и показывали по «Lifenews».

Специально пролистал посты Насти Топольской за август 2014 года. И почему-то не нашел там никаких возмущений по поводу убийства сотен наших солдат российскими военными под Луганском и Иловайском. Есть посты про Канары, про тусовки в Барселоне, а про массовое убийство граждан Украины россиянами на территории Украины ничего нет. Сегодня Настя «ахренела» и посчитала, что «молчать просто невозможно», а тогда вполне нашла себе силы промолчать.

Нехорошо радоваться чужой смерти. Но при одном условии - если речь не идет о смерти твоего палача. Адагамов пишет, что украинцы о*уели от ненависти. И он прав. Да, мы о*уели, потому что три года россияне убивают украинцев в Украине. Да, мы устали ненавидеть. Отъ*битесь от нас. Убирайтесь с нашей территории. Подарите нам возможность отдохнуть от ненависти к вам.

Джерело: блог Дениса Казанського

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