  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:48
    • Розсилка

    В цілому в Марганці тепер економиться близько 3 млн кубів газу в опалювальний сезон

    Я уже писал не так давно про небольшой городок Жовква Львовской области, который отказался от газового отопления и перешел на опилки. Теперь рассмотрим другой позитивный пример. На этот раз — в Днепропетровской области. Там отказался от газа и перешел на пеллетные котельные небольшой и депрессивный город Марганец. У города не было денег, чтобы расплатиться за газ, поэтому пришлось идти на крайние меры — отказываться от газа, искать инвестора, строить новые котельные и отапливать коммунальные объекты шелухой от семечек.

    И эта идея сработала.

    Проблемы в коммунальной сфере у Марганца начались давно. Из-за того, что в городе плохо работала система центрального отопления, люди стали постепенно переходить на индивидуалку. От этого центральное отопление приходило в еще больший упадок — количество абонентов уменьшалось, а затраты на доставку тепла в квартиры оставались прежними. Росли долги, и ничего сделать с этим было невозможно —  котельные были старыми и неэффективными, теплотрассы грели воздух, и вся эта устаревшая рухлядь, конечно, не могла нормально работать. Менять ситуацию нужно было радикально.

    В итоге систему центрального отопления в городе просто упразднили, из-за чего оставшимся жителям Марганца пришлось поголовно устанавливать себе индивидуальное отопление в квартирах. Однако, помимо квартир, в городе было множество объектов коммунальной сферы, которые тоже необходимо было отапливать зимой — школы, поликлиники, детские сады, административные здания. Для этой цели было решено построить с нуля несколько новых котельных на новом виде топлива — пеллетах из шелухи подсолнечника. Это отход производства подсолнечного масла. В Украине с таким сырьем нет проблем. Раньше его просто выбрасывали. Теперь оно приходит на смену дорогому импортному газу.

    Выглядит это так. Старые советские котельные оказалось проще закрыть и упразднить, чем реформировать. Всю систему отопления пришлось создавать заново. Теперь вместо хорошо знакомой всем типовой совковой котельной — серой громадины с кирпичной трубой, напоминающей Бухенвальд, — в Марганце работают вот такие небольшие и современные установки.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Большая серебристая бочка — это емкость, в которую загружается топливо. Из этого резервуара пеллеты подаются в топливные котлы.
    Мощности одной такой котельной хватает, чтобы отопить помещения общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. Расход топлива — около 4 тонн пеллетов в сутки.
    Пеллеты выглядят так. Это небольшие гранулы, которые можно делать из различных отходов растительного происхождения — опилок, соломы, шелухи от семечек и т.д.
    Теперь посмотрим как все это выглядит изнутри. В помещении котельной находится несколько котлов. Все выглядит аккуратно и чисто — без полуметрового слоя грязи, пыли и машинного масла на полу и оборудовании, как в обычных котельных. Работают котлы тихо. Никакого запаха не ощущается. Слева на фото виден резервуар с пеллетами
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність
    Все строительство велось за счет инвестора. Из бюджета деньги не выделялись.
    Пульт управления
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність
    Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність

    В общей сложности в Марганце теперь экономится около 3 млн кубов газа в отопительный сезон. В масштабах страны это не очень много. Но из таких маленьких шагов и состоит долгий путь к энергонезависимости всего государства. В Украине очень много различного сырья, пригодного для сжигания в твердотопливных котлах. Аграрный сектор является неиссякаемым источником таких отходов. Поэтому заменять газ на пеллеты в целом можно и нужно по всей стране. В совокупности такие усилия могут дать очень хорошую экономию для бюджета и оставить в стране миллионы и даже миллиарды долларов, которые сегодня тратятся на закупку топлива за границей.

    Сейчас аналогичные котельные на пеллетах тот же инвестор уже строит в других городах Днепропетровской области — в Никополе, Покрове и Днепре. Но особенно большой потенциал для внедрения подобных проектов существует в аграрных областях.

    Под злобный скрежет зубов «братского народа», который продолжает мечтать о «газовом холодоморе» для украинцев, Украина понемногу внедряет альтернативные виды топлива, а также строит солнечные и ветровые электростанции. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но движемся в правильном направлении.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    газ Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ