Пелети замість газу. Як на практиці виглядає енергонезалежність

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В цілому в Марганці тепер економиться близько 3 млн кубів газу в опалювальний сезон

Я уже писал не так давно про небольшой городок Жовква Львовской области, который отказался от газового отопления и перешел на опилки. Теперь рассмотрим другой позитивный пример. На этот раз — в Днепропетровской области. Там отказался от газа и перешел на пеллетные котельные небольшой и депрессивный город Марганец. У города не было денег, чтобы расплатиться за газ, поэтому пришлось идти на крайние меры — отказываться от газа, искать инвестора, строить новые котельные и отапливать коммунальные объекты шелухой от семечек.

И эта идея сработала.

Проблемы в коммунальной сфере у Марганца начались давно. Из-за того, что в городе плохо работала система центрального отопления, люди стали постепенно переходить на индивидуалку. От этого центральное отопление приходило в еще больший упадок — количество абонентов уменьшалось, а затраты на доставку тепла в квартиры оставались прежними. Росли долги, и ничего сделать с этим было невозможно — котельные были старыми и неэффективными, теплотрассы грели воздух, и вся эта устаревшая рухлядь, конечно, не могла нормально работать. Менять ситуацию нужно было радикально.

В итоге систему центрального отопления в городе просто упразднили, из-за чего оставшимся жителям Марганца пришлось поголовно устанавливать себе индивидуальное отопление в квартирах. Однако, помимо квартир, в городе было множество объектов коммунальной сферы, которые тоже необходимо было отапливать зимой — школы, поликлиники, детские сады, административные здания. Для этой цели было решено построить с нуля несколько новых котельных на новом виде топлива — пеллетах из шелухи подсолнечника. Это отход производства подсолнечного масла. В Украине с таким сырьем нет проблем. Раньше его просто выбрасывали. Теперь оно приходит на смену дорогому импортному газу.

Выглядит это так. Старые советские котельные оказалось проще закрыть и упразднить, чем реформировать. Всю систему отопления пришлось создавать заново. Теперь вместо хорошо знакомой всем типовой совковой котельной — серой громадины с кирпичной трубой, напоминающей Бухенвальд, — в Марганце работают вот такие небольшие и современные установки.

В общей сложности в Марганце теперь экономится около 3 млн кубов газа в отопительный сезон. В масштабах страны это не очень много. Но из таких маленьких шагов и состоит долгий путь к энергонезависимости всего государства. В Украине очень много различного сырья, пригодного для сжигания в твердотопливных котлах. Аграрный сектор является неиссякаемым источником таких отходов. Поэтому заменять газ на пеллеты в целом можно и нужно по всей стране. В совокупности такие усилия могут дать очень хорошую экономию для бюджета и оставить в стране миллионы и даже миллиарды долларов, которые сегодня тратятся на закупку топлива за границей.

Сейчас аналогичные котельные на пеллетах тот же инвестор уже строит в других городах Днепропетровской области — в Никополе, Покрове и Днепре. Но особенно большой потенциал для внедрения подобных проектов существует в аграрных областях.

Под злобный скрежет зубов «братского народа», который продолжает мечтать о «газовом холодоморе» для украинцев, Украина понемногу внедряет альтернативные виды топлива, а также строит солнечные и ветровые электростанции. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но движемся в правильном направлении.

Джерело: блог Дениса Казанського

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