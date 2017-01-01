Полонені чи ув'язнені? Як бойовики заганяли мирних людей на військові збори

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Замість футболу - тепер військовий полігон

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Пока в Украине праздновали долгожданный безвизовый режим с ЕС, в Донецке боевики ДНР мобилизовали мирное население на «военные сборы». 27 тысяч мужчин ранним утром погрузили в автобусы и отвезли на военный полигон под Торезом.

«Военные сборы» продолжалась один день. Понятно, что никакой практической пользы от такой подготовки не было. Все делалось ради показухи и картинки для СМИ.

Свезенные в автобусах люди напоминали колонну военнопленных или заключенных. Сходство усиливали вооруженные боевики, которые наблюдали за колонной и следили, чтобы никто не сбежал. Три года назад этих людей бесплатно возили на футбол, на один из лучших стадионов Восточной Европы. Сегодня они находятся в абсолютно бесправном положении дешевого расходного материала вооруженных бандформирований.

Вместо футбола — теперь военный полигон.

Даже фотографии, сделанные пропагандистами из «Донецкого агентства новостей» хорошо передают общее настроение «резервистов». Из бесправного населения хотят сделать потешные полки. Владимиру Владимировичу мало трупов. Нужно еще.

Действительно, зачем нужен безвизовый режим? Пусть в гейропу ездят проклятые хохлы! Настоящий русский патриот должен страдать. А в случае необходимости послужить пушечным мясом для Путина.

Говорят, потребовалось около тысячи автобусов, чтобы доставить подневольных людей на полигон.

Мобилизовали людей на сборы, как обычно, с помощью угроз. Всех уклонистов обещали признать дезертирами. В настоящей «народной республике» так и должно быть. Не жизнь, а сказка! Настоящий русский мир, как заказывали.

На самом деле, конечно, понятно для чего нужна эта показуха. Боевики хотят сделать соучастниками как можно больше людей. Мирных жителей записывают в «резервисты ДНР», тем самим делая террористами с точки зрения украинского законодательства и привязывая к ОРДЛО. Такие уже не сбегут в Украину. Теперь все в одной лодке.

Думаю, нужно очень сильно ненавидеть людей, чтобы поставить их в такое положение. Не удивлюсь, если показуха в итоге обернется трагедией и часть «резервистов» после нескольких таких «сборов» насильно мобилизуют и отправят на фронт. Видимо, боевики окончательно утратили мотивацию, и испытывают нехватку штыков. Добровольно воевать за российские геополитические отходы желающих находится все меньше.

Джерело: блог Дениса Казанського

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