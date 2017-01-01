Про компромат на Трампа, або Чому наші олігархи на гачку у Путіна

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: REUTERS Дональд Трамп

Ось ця історія, яка зараз відбувається з Трампом, дуже добре показує, чому влада олігархів несе загрозу національній безпеці.

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Олигархи уязвимы, потому что на каждого из них, имея определенные возможности, можно насобирать ворох компромата. А у спецслужб такие возможности есть.

Трамп - скандальный товарищ. Но компромат против него, все эти истории с проститутками и «золотым дождем» - просто порноанекдот в сравнении с тем, что спецслужбы России имеют против наших миллиардеров. Ведь все мы понимаем ЧТО можно на них нарыть.

На украинских олигархах висят трупы и хищения в особо крупных. И, скорее всего, ФСБ не только прекрасно об этом осведомлено, но и хранит папочки с этими делами еще с 90-х. А это вам не на кровать нассать. Это гораздо серьезнее.

Поэтому какой-нибудь условный Виктор П. может быть вполне искренним западником, но при этом в нужный час по щелчку пальцев выступит с заявлением о том, как хорошо отдать Крым России и отказаться от евроинтеграции.

Джерело: блог Дениса Казанського

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