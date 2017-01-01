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    Думки вголос

    Прозріння сепаратиста, який втік з України в окупованому Крим: Нас в Росії не чекають

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 17:46
    • Розсилка

    Росію не цікавить доля громадян України, які в 2014 році повірили в пропаганду про створення «великої Новоросії» та посягнули на незалежність України.

    Мовою оригіналу

    Известный одесский сепаратист Анатолий Петров, который до последнего времени жил в Одессе и продолжал заниматься антиукраинской пропагандой в интернете, в начале мая все же попал в поле зрения СБУ. И сразу после этого решил сбежать в оккупированный Крым, чтобы избежать ареста.

    Но оказалось, что в Крыму одесские сторонники России никому не нужны. «Защита русскоязычного населения» - не более чем фраза из пропагандистского репортажа на НТВ. На самом деле, Москва плевала на этих людей, поэтому в Крыму Петров теперь вынужден побираться. Он признается, что ему фактически не на что жить.

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    «Надо понимать, что огромное количество людей сидят здесь без легализации и без денег. Многие в возрасте, многие больные... Нас в России не ждут. Кажется, это за три года можно было уяснить. И мало кто из наших хорошо устроился...», - жалуются сидящие в Крыму одесские сепаратисты.

    Будет хороший урок для тех, у кого еще не выветрился из головы «русский мир».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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