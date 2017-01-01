Реванш сепаратистів на звільненому Донбасі

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні 2014 року канал Сергія Дунаєва повідомляв, що на Лисичанськ «напав український уряд»

Розколом України сьогодні займаються не якісь абстрактні сили або невловимі партизани. Навпаки, це цілком конкретні люди

Мовою оригіналу

Вот такие листовки раздает сегодня в Луганской области в своих палатках партия Оппозиционный блок. Думаю, все адекватные люди понимают, что означают написанные здесь месседжи. Cпустя три года после начала военных действий в Донбассе, можно констатировать, что ситуация на подконтрольных Украине территориях Донбасса полностью вернулась к тому, с чего и начиналась.

Теперь, глядя на это, можно окончательно и бесповоротно утверждать, что государство не вынесло уроков из событий 2014 года, и сегодня заходит на новый виток кровавой донбасской драмы.

К сожалению, тысячи жертв и колоссальные экономические убытки, не убедили государственных мужей в том, что территориальную целостность нужно защищать превентивными методами, а не реагировать тогда, когда уже поздно. Гангрена русского мира, уже сожравшая Крым, Донецк и Луганск, продолжает распространяться. И, как и прежде, у Киева нет сил и воли, чтобы ее остановить.

Сегодня на многочисленных эфирах и круглых столах без конца обсуждается вопрос — как нам вернуть отторгнутый Донбасс, как провести реинтеграцию, деоккупацию. Но глядя на то, что сегодня происходит, я бы ставил вопрос иначе — сегодня нам нужно думать не о возврате контроля над ОРДЛО, а над тем, как сохранить то, что осталось. Потому что с таким государственным подходом у нас на очереди не только Донбасс, но и Харьков с Одессой.

Это не паника и не истерика. Это абсолютно трезвая и холодная оценка ситуации, которая в точности повторяет траекторию событий 2004-2014 годов. Планомерная накачка жителей восточных областей, разжигание внутренней ненависти и розни, искусственное раздувание страхов и украинофобских предрассудков — все это происходит уже сейчас и неизбежно ведет нас к новому антиукраинскому путчу, беспорядкам, погромам и последующему приглашению «войск братской России» в украинские города. Если кому-то кажется, что я напрасно перегибаю, он может спокойно найти и пересмотреть видео марта-апреля 2014 года.

То, что Оппозиционный блок ведет страну к повторению этого сценария, сегодня очевидно даже школьнику. В листовках регионалов сегодня ровно те же призывы, что и до войны, только приправленные Минскими соглашениями и требованиями остановить войну, которую сами регионалы и начали.

Опять искусственно накаляется языковой вопрос. В городах Донбасса невозможно купить украинскую прессу, везде абсолютно свободно на всех уровнях используется русский язык и при этом сотни тысяч людей вообще не владеют украинским. Однако это не мешает «регионалам» говорить о каких-то притеснениях.

Требование «защитить историческое наследие и народную память от нацистского произвола» также не нуждается в расшифровке. Под «историческим наследием» имеются в виду советские штампованные памятники Ленину и Кирову (кстати, кто это, слабо вспомнить без гугла?). А «нацистским произволом» именуется желание украинского народа иметь в своем украинском государстве площади и улицы, названные в честь украинских государственных деятелей и солдат, воевавших за Украину.

Разумеется, есть призывы к проведению местных референдумов. Тут тоже ничего нового, скоро мы будем праздновать очередную годовщину подготовленного и проведенного регионалами при участии Гиркина незаконного референдума 11 мая 2014 года, за который большинство их так и не ответило.

Последний пунт особенно хорош — «остановить наступление нацизма». Учитывая тот факт, что нацистами для Оппоблока являются бойцы украинских добровольческих батальонов «ДУК» и «Азов, тут фактически прямым текстом идет поддержка врага. В принципе, о том же говорится и в первых пунктах, где идет речь о «диалоге примирения». Чего хочет Россия в обмен на примирение — давно известно.

Беспомощность украинских властей, которые упорно не желают защищать национальные интересы и бороться с врагами государства, ведет страну к новой катастрофе. И здесь нет никакого преувеличения. Когда вы видите перед собой наркомана, делающего себе инъекцию грязного раствора дезоморфина, вы абсолютно трезво осознаете, что перед вам живой труп, у которого вскоре сгниют и отвалятся конечности, если его вовремя не остановить. Точно так же погибнет и государство, добровольно делающее само себе инъекцию сепаратизма, если с этим ничего не делать.

Расколом Украины сегодня занимаются не какие-то абстрактные силы или неуловимые партизаны. Напротив, это вполне конкретные люди. Те же самые, которые подготавливали конфликт 2014 года и не понесли за это никакой ответственности. В Луганской области это прежде всего депутат Сергей Дунаев. В апреле 2014 года он специально несколько дней сидел в захваченном бандитами здании луганской СБУ, чтобы не допустить штурма и прикрыть боевиков.

В Лисичанске, где сегодня раздают вышеупомянутые листовки, Дунаев весной 2014 года сотрудничал с боевиками Мозгового. Телеканал Дунаева «Акцент» постоянно крутил сюжеты про «карателей», размещал телефоны для записи в «ополчение», а также транслировал призывы Мозгового.

В мае 2014 канал Дунаева сообщал, что Лисичанск подвергся «нападению украинского правительства». Сегодня Дунаев — народный депутат. Сидит в Раде и принимает для нас законы.

Разумеется, и Дунаева, и других активных деятелей Оппоблока есть за что привлечь к ответственности. Есть способ остановить ту заразу, которую они снова несут в наш дом. На одну только Королевскую и ее мужа лично я накопал столько, что хватит на много лет колонии. Не говоря уже о «вышках Бойко» и прочих экономических преступлениях, которым несть числа. Но государство сознательно не хочет себя защищать и развязывает руки людям, которые уже на деле доказали, что готовы идти на любые жертвы и развязывать войны для достижения своих интересов.

История доказала, что государства и народы, не способные защитить себя, неизбежно исчезают. Сегодня Украина просит помощи у мирового сообщества, но сама не способна разобраться даже с тем шашелем, который точит ее изнутри. Такой стране невозможно помочь. Ни одно чужое государство не будет наказывать наших внутренних врагов, если мы не сделаем этого сами.

Казалось бы, события 2014 года дали абсолютно законный повод полностью подавить и уничтожить деструктивные, антиукраинские силы. Но по какой-то неведомой причине власть их помиловала и позволила им делать все, что угодно. Однажды, подобная слабость Ющенко уже стоила Украине огромных потерь, а ему самому — политической карьеры. Сегодня мы снова прыгаем по тем же граблям. Какое-то необъяснимое самоубийство….

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»