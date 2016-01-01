Ще одна родина з Донбасу, яку від фашистів «врятувала» Росія

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жили собі люди вдома, працювали, але ось в один день їх вирішили «захистити від фашистів»

Мовою оригіналу

Прикольный сюжет о том, как Россия спасает русскоязычное население Донбасса. Мужика, который купился на сказки о процветающей российской экономике и переехал в РФ из Горловки, отправили работать на Дальний Восток на несуществующую шахту. Паспорт порвали. В итоге даже взять кредит невозможно.

Теперь все по классике — избушка-развалюха, нищета, безработица и т.д.

Жили себе люди дома, работали, но вот в один день их решили «защитить от фашистов». Спасибо, Россия!





Джерело: блог Дениса Казанського

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