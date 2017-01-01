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    Думки вголос

    Три роки тому сепаратисти вбили депутата міської ради Горлівки Володимира Рибака

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 15:30
    • Розсилка
    Володимир Рибак
    Володимир Рибак

    Саме сьогоднішній день, 17 квітня, слід вважати справжнім Днем українського прапора

    У цей день три роки тому депутат міської ради Горлівки Володимир Рибак прийшов до будівлі міськради, де проходив проросійський мітинг, і спробував увійти всередину, щоб зняти прапор бойовиків ДНР та повернути на місце прапор України.

    Рибак не побоявся розлюченого натовпу та озброєних бандитів Безлера, які в той час вже контролювали місто. Його вчинок був відчайдушним і сміливим, але сили сторін були надто нерівні.

    Група сепаратистів не дала Рибаку пройти в будівлю. Кілька бойовиків в масках під схвальні вигуки присутніх жінок відтіснили беззбройного депутата від входу, штовхали і били його, а потім скрутили та посадили в машину. Це останнє відео, на якому Володимир Рибак ще живий. Бойовики відвезли його до Слов'янська, де деякий час катували. Потім вбили і викинули тіло в річку.

    Так починалася «боротьбя мирних шахтарів проти кривавих карателів». Ті самі люди, які в божевільному екстазі вигукували образи та закликали вбити безоружну людину потім щиро обурювалися - «чому ці фашисти почали АТО?»...

    Я вже писав раніше, і продовжую наполягати на тому, що саме сьогоднішній день, 17 квітня, слід вважати справжнім Днем українського прапора. Сьогоднішній день наповнений Вчинком, наповнений справжнім героїчним змістом. І вкрай символічно, що цей подвиг був здійснений на Донбасі та жителем Донбасу.

    З історії цього вже не викреслити.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    АТО бойовики на Донбасі Донбас ДНР прапор Горлівка
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