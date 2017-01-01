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    Думки вголос

    У Донецьку бойовиків Гіві і Моторолу прирівняли до ветеранів Другої світової війни

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 16:03
    • Розсилка

    Ветеранів Другої світової прирівняли до бойовиків незаконних збройних формувань, які займалися мародерством, викрадали людей заради викупу і поставили Донбас на межу економічної катастрофи

    Мовою оригіналу

    В донецком музее Великой Отечественной войны, расположенном в мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс», открылась постоянная экспозиция, посвященная «героям ДНР». Фотографии экспозиции выложили информационные ресурсы боевиков.

    Давайте посмотрим, что теперь представляет из себя донецкий музей ВОВ.

    Ветеранов Второй Мировой приравняли к боевикам незаконных вооруженных формирований, которые занимались грабежами, мародерством, похищали людей ради выкупа и поставили Донбасс на грань экономической катастрофы.

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    У Донецьку бойовиків Гіві і Моторолу прирівняли до ветеранів Другої світової війни
    В донецком музее ВОВ теперь висит портрет российского куратора проекта «ДНР», основателя «республики» — российского политтехнолога Бородая. Скромно, чо…
    Рядом не обезображенный интеллектом портрет бывшего «главы МГБ ДНР» Андрея Пинчука. Ранее Пинчук возглавлял МГБ Приднестровья. Как и Бородай, он не имеет никакого отношения к Донбассу. Но теперь — это новая элита. Современных школьников будут водить в музей смотреть на широкую морду Пинчука и проникаться патриотическими чувствами.
    Тут же гражданин россии Арсен Павлов. Он же Моторола. Хорошо, что мой покойный дедушка, ветеран Второй Мировой, имевший орден и боевые награды, не дожил до того момента, когда в музее ВОВ повесили потрет ростовского гопника-автомойщика.
    На самом деле, ДНРовская выставка очень хорошо показывает всю суть «республики». Самые известные «герои ДНР» — оккупанты. Чужаки с российскими паспортами.
    Вот еще один «дончанин» — Ахрик Авидзба. Российский боевик абхазского происхождения.
    Из известных уроженцев Донбасса — только Гиви. Бывший охранник из АТБ, который прославился тем, что пытал и убивал безоружных пленников.
    Для того, чтобы хоть немного прикрыть всю оккупационную сущность выставки и разбавить российских наемников и кураторов местными, в экспозицию добавили фотографии каких-то никому не известных боевиков донбасского происхождения. Но это только подчеркивает ведущую роль российских граждан.
    Кстати, никаких упоминаний об еще одном российском боевике Стрелкове-Гиркине нет. Его теперь в ДНР приказано забыть. Россия и ее сателлиты и тут не смогли обойтись без фальсификации истории. Бородай есть, а Гиркина нет, хотя именно последний играл ведущую роль на начальном этапе разжигания конфликта.
    Впрочем, это вполне в духе россиян, у которых с каждой новой сменой власти предыдущих руководителей обычно признают врагами и предателями.
    Тут же макет штурма Саур-Могилы. Как известно, до войны там находился мемориальный комплекс, посвященный событиям ВОВ, который боевики ДНР полностью уничтожили при штурме, когда обстреливали украинские позиции.
    По иронии судьбы, теперь в донецком музее ВОВ открыта выставка в память о тех людях, которые уничтожили крупнейший мемориальный комплекс ВОВ в Донецкой области. Извращенная реальность.
    Есть выставка наград ДНР, которые можно купить в интернете за 200 грн
    Кстати, саму медаль «героя ДНР», которой посвящена вся экспозиция, можно купить в интернете за 700 рублей или 300 гривен. Налетай, сейчас как раз скидка 10%.
    Перерезание ленточки. Перерезателиувешаны сувенирными наградами, которые вручали друг другу
    У Донецьку бойовиків Гіві і Моторолу прирівняли до ветеранів Другої світової війни
    У Донецьку бойовиків Гіві і Моторолу прирівняли до ветеранів Другої світової війни

    Я уже когда-то писал статью под названием Почему не кончаются ветераны, в которой как раз говорил о том, что так будет.

    Настоящие ветераны Второй Мировой закончились. Они просто физически вымерли от старости. И теперь российским идеологам нужен новый культ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в музеях ВОВ теперь открывают выставки, посвященные российским боевикам ДНР.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас ДНР ОРДЛО музей
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