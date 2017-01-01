У Донецьку бойовиків Гіві і Моторолу прирівняли до ветеранів Другої світової війни

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ветеранів Другої світової прирівняли до бойовиків незаконних збройних формувань, які займалися мародерством, викрадали людей заради викупу і поставили Донбас на межу економічної катастрофи

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В донецком музее Великой Отечественной войны, расположенном в мемориальном комплексе «Твоим освободителям, Донбасс», открылась постоянная экспозиция, посвященная «героям ДНР». Фотографии экспозиции выложили информационные ресурсы боевиков.

Давайте посмотрим, что теперь представляет из себя донецкий музей ВОВ.

Ветеранов Второй Мировой приравняли к боевикам незаконных вооруженных формирований, которые занимались грабежами, мародерством, похищали людей ради выкупа и поставили Донбасс на грань экономической катастрофы.

Я уже когда-то писал статью под названием Почему не кончаются ветераны, в которой как раз говорил о том, что так будет.

Настоящие ветераны Второй Мировой закончились. Они просто физически вымерли от старости. И теперь российским идеологам нужен новый культ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в музеях ВОВ теперь открывают выставки, посвященные российским боевикам ДНР.

Джерело: блог Дениса Казанського

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