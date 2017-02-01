  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
    Думки вголос

    Україна та Румунія. Як відрізнити нормальний уряд від збіговиська дегенератів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    Протести у Румунії
    Протести у Румунії

    У румунського уряду був простий вибір – виконати вимоги народу і піти на поступки або впертися, стояти на своєму, оголосити всіх протестувальників фашистами і втопити протест у крові

    Мовою оригіналу

    Это акция протеста в Румынии, которая прошла 1 февраля в столице.

    После того, как румынское правительство попыталось внести изменения в законодательство и таким образом освободить от уголовной ответственности чиновников, которые нанесли государству ущерб менее 48 тысяч евро, десятки тысяч румын вышли на улицу в знак протеста против этого решения.

    Массовые акции протеста проходили в Бухаресте несколько дней подряд. Люди справедливо посчитали, что государство пытается отмазать взяточников и воров, и выразили свое решительное несогласие с таким курсом.

    По оценкам румынских СМИ, акции протеста проходили в 50 городах Румынии, при этом только в Бухаресте на улицы вышло около 200 тысяч человек. Акции протеста были самыми массовыми с 1989 года, когда свергли Чаушеску.

    В Бухаресте демонстранты вступали в столкновения с полицией. Та применяла против них слезоточивый газ. Ничего не напоминает?

    У румынского правительства был простой выбор — выполнить требования народа и пойти на уступки или упереться, стоять на своем, объявить всех протестующих «фашистами» и утопить протест в крови. Поскольку в Румынии у власти находятся адекватные, нормальные люди, они выбрали первый вариант, и отменили скандальный указ.

    «Мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления. Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния будто расколота на две части, и это последнее, чего я хочу», — заявил премьер-министр страны Сорин Гриндяну.

    Читайте також

    Ишь ты! А мог бы натравить на протестующих свой румынский «Беркут» или нанять «титушек» для расправы с неугодными. Но румынские политики любят Румынию. Поэтому они поступили мудро, и сразу остановились, когда поняли, что существует угроза раскола страны и гражданского противостояния.

    Теперь давайте перенесемся в Украину конца 2013 года.

    На Майдане в Киеве сотни тысяч людей точно также вышли на акцию протеста против избиения «Буркутом» сторонников евроинтеграции, которое произошло накануне. Что сделало правительство Януковича-Азарова?

    Янукович и Азаров объявили сотни тысяч своих граждан нацистами и радикалами и решили принять диктаторские законы, чтобы показать украинцам, кто в стране хозяин. В ответ получили новый виток конфликта, кровопролитие и раскол страны. В Киеве начались массовые беспорядки, которые окончились убийством сотни человек и свержением власти обезумевших дегенератов.

    Дегенераты в ужасе сбежали в Ростов и теперь периодически рассказывают оттуда, как хорошо было бы разогнать Майдан и убить побольше людей в 2014 году, чтобы остаться у власти.

    В этом и заключается разница между урлой зажравшихся гопников и правительством нормальной европейской страны.

    К сожалению, многие наши сограждане так и не поняли этого и до сих пор считают регионалов нормальными людьми, а Азарова и Януковича — хорошими руководителями.

    Джерело: блог Дениса Казанського
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Румунія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ