Україна та Румунія. Як відрізнити нормальний уряд від збіговиська дегенератів

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протести у Румунії

У румунського уряду був простий вибір – виконати вимоги народу і піти на поступки або впертися, стояти на своєму, оголосити всіх протестувальників фашистами і втопити протест у крові

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Это акция протеста в Румынии, которая прошла 1 февраля в столице.

После того, как румынское правительство попыталось внести изменения в законодательство и таким образом освободить от уголовной ответственности чиновников, которые нанесли государству ущерб менее 48 тысяч евро, десятки тысяч румын вышли на улицу в знак протеста против этого решения.

Массовые акции протеста проходили в Бухаресте несколько дней подряд. Люди справедливо посчитали, что государство пытается отмазать взяточников и воров, и выразили свое решительное несогласие с таким курсом.

По оценкам румынских СМИ, акции протеста проходили в 50 городах Румынии, при этом только в Бухаресте на улицы вышло около 200 тысяч человек. Акции протеста были самыми массовыми с 1989 года, когда свергли Чаушеску.

В Бухаресте демонстранты вступали в столкновения с полицией. Та применяла против них слезоточивый газ. Ничего не напоминает?

У румынского правительства был простой выбор — выполнить требования народа и пойти на уступки или упереться, стоять на своем, объявить всех протестующих «фашистами» и утопить протест в крови. Поскольку в Румынии у власти находятся адекватные, нормальные люди, они выбрали первый вариант, и отменили скандальный указ.

«Мы проведем чрезвычайное заседание правительства для отмены этого постановления. Я не хочу раскалывать Румынию. В настоящее время Румыния будто расколота на две части, и это последнее, чего я хочу», — заявил премьер-министр страны Сорин Гриндяну.

Ишь ты! А мог бы натравить на протестующих свой румынский «Беркут» или нанять «титушек» для расправы с неугодными. Но румынские политики любят Румынию. Поэтому они поступили мудро, и сразу остановились, когда поняли, что существует угроза раскола страны и гражданского противостояния.

Теперь давайте перенесемся в Украину конца 2013 года.

На Майдане в Киеве сотни тысяч людей точно также вышли на акцию протеста против избиения «Буркутом» сторонников евроинтеграции, которое произошло накануне. Что сделало правительство Януковича-Азарова?

Янукович и Азаров объявили сотни тысяч своих граждан нацистами и радикалами и решили принять диктаторские законы, чтобы показать украинцам, кто в стране хозяин. В ответ получили новый виток конфликта, кровопролитие и раскол страны. В Киеве начались массовые беспорядки, которые окончились убийством сотни человек и свержением власти обезумевших дегенератов.

Дегенераты в ужасе сбежали в Ростов и теперь периодически рассказывают оттуда, как хорошо было бы разогнать Майдан и убить побольше людей в 2014 году, чтобы остаться у власти.

В этом и заключается разница между урлой зажравшихся гопников и правительством нормальной европейской страны.

К сожалению, многие наши сограждане так и не поняли этого и до сих пор считают регионалов нормальными людьми, а Азарова и Януковича — хорошими руководителями.

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