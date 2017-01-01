Вугілля з окупованого Донбасу. Як бойовики заробляють бандерівські гривні

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вугілля з ДНР

Будь-який підприємець з України може зателефонувати за оголошенням і замовити 10-20 вагонів вугілля для власних потреб або для перепродажу власникам приватних будинків

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Поскольку сейчас ходит много разных разговоров о том, работает ли в самом деле блокада оккупированных территорий, или же все делается больше ради пиара, и рельсы перекрыты не круглосуточно, решил проверить сам, насколько это соответствует истине. Для этого я просто позвонил по нескольким объявлениям в интернете, и попытался договориться о покупке угля в ОРДЛО с доставкой на подконтрольную Украине территорию.

Когда украинская власть говорит, что торговля с оккупированными территориями не приносит денег боевикам ДНР и ЛНР, а только помогает украинским предприятиям в ОРДЛО работать и платить налоги в украинский бюджет — то это абсолютно сознательная ложь. До начала блокады уголь в Украину ввозил не только ДТЭК Ахметова, который действительно платит налоги в наш бюджет, но и десятки всяких мелких мутных конторок, которые зарегистрированы на территории боевиков. Это всевозможные частные шахты, копанки и площадки, различные ООО с непонятными учредителями, которые находятся в Шахтерске, Торезе, Антраците, Ровеньках и Красном Луче. Все эти конторки и фирмочки по факту работают под крышей боевиков, платят им дань (налоги) а то и вообще в реальности принадлежат Захарченко, Плотницкому, Тимофееву (Ташкенту), Завдовееву, Пасечнику и прочим крупным и мелким сепаратистам. И уголь они продают не для нужд ТЭС, как втирают по новостям, а кому попало. Любой предприниматель из Украины может позвонить по объявлению и заказать 10-20 вагонов угля для собственных нужд либо для перепродажи владельцам частных домов.

Как выяснилось, в настоящее время поставить уголь на подконтрольную территорию Украины (в Покровск и Лисичанск) они не могут. Все, кому я звонил, рассказали, что пока рельсы перекрыты, работать на Украину у них возможности нет. Сказали звонить, когда блокаду снимут.

Прошу прощения за качество съемки, под рукой был не слишком профессиональный оператор.

Посмотрим, надолго ли хватит блокадников.

В целом в нынешнем виде блокада ОРДЛО мне не нравится. Прекращать торговлю с боевиками нужно на государственном уровне. Под прикрытием вранья о том, что антрацит из Донбасса необходим только для нужд ТЭС и заменить его нет возможности, в Украину из ОРДЛО везут все подряд. И лидеры боевиков, которые на словах борются с фашистами, на деле спокойно подсчитывают «бандеровские» гривны, заработанные на поставках угля. Не вижу никакого смысла продолжать снабжать их деньгами. Перемирию это уж точно никак не поможет.

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