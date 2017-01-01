Як Казахстан душить у себе російський сепаратизм

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Обговорювати удушення «русского мира» в Казахстані - табу для російських ЗМІ

Давно уже обращаю внимание на парадоксальную ситуацию. В официальных российских СМИ Украина предстает эдаким тотально русофобским, фашистским государством, где кровавые каратели всячески притесняют русских людей, запрещают русский язык и проводят безжалостную украинизацию. В то же время о дружественном Казахстане, который является партнером РФ по Таможенному союзу, либо хорошо, либо ничего. Хотя там с русским миром борются давно, системно и гораздо более эффективно, чем в Украине.

Налицо двойные стандарты. Когда в Украине запрещают какую-то пророссийскую организацию или судят сепаратиста, в России поднимается крик — хунта, каратели, фашисты. Когда же какого-то любителя «русского мира» отправляют за решетку в Казахстане — самые отчаянные русские националисты морозятся и стыдливо молчат. Никто не поливает грязью Назарбаева, не кричит о «разделенном русском народе» и не бросается в Казахстан на акции протеста.

Ситуация с сепаратизмом в Казахстане отчасти напоминает украинскую. В северных областях этого государства высока доля неказахского населения. В отдельных областях количество русских в несколько раз превышает количество казахов. По этой причине с самых первых лет независимости Казахстана в северных районах стали появляться различные силы, которые выступали за отделение русских областей, создание «Южно-Сибирской республики» и присоединение к России. Вот только если в Украине с такими организациями никто никогда всерьез не боролся, то в Казахстане их деятельность пресекалась очень жестко.

В начале 1990-х русское население в Казахстане бунтовало достаточно активно. В авангарде протестов выступали казачьи организации. К примеру, в Уральске в 1990-91 годах происходили события, весьма напоминавшие «русскую весну» 2014 года в Донбассе. В этом городе на западе Казахстана в то время пытались поднять восстание местные уральские казаки, которые требовали признать недействительной передачу Уральской области в состав Казахстана в 1920 году и вернуть ее в состав России. Долгое время противостояние между казахами и русскими протекало в скрытой форме, однако в сентябре 1991 года дошло до уличных столкновений. Тогда казахи разогнали съезд казаков и одержали победу. Подробно об этих событиях писало казахское Радио Свобода.

В 1994 году волнения начались уже на другом конце страны — в восточном Казахастане. В январе в Усть-Каменогорске, где и сегодня русское население составляет около 60%, состоялся митинг, организованный местным обществом славянской культуры. Участники митинга потребовали создать в Восточном Казахстане национальную автономию этнических россиян и придать русскому языку статус государственного. В митинге приняли участие более 10 тысяч горожан. Назарбаев отреагировал, но не так, как ожидали организаторы митинга. Глава Казахстана упразднил Восточно-Казахстанскую свободную экономическую зону, которая как раз действовала в проблемном регионе. Считалось, что она создает экономические предпосылки для сепаратизма.

А в следующем, 1995 году Назарбаев распустил парламент, изменил конституцию и полностью сосредоточил власть в своих руках. После этого вольница первых лет независимости в Казахстане закончилась, началась жесткая централизация власти и сепаратистов стали активно душить и запрещать.

В 1995 году был арестован атаман Семиреченского казачьего войска Николай Гунькин, который выступал за вхождение Казахстана в состав России и организовывал в Алма-Ате митинги с соответствующими призывами. Через год лидеры «Кокчетавского отдела Сибирского казачьего войска» братья Юрий и Виктор Антошко попытались организовать вооруженное восстание в в Кокчетавской области с последующим созданием «государства» по типу Приднестровья или Абхазии.

«В качестве «ударной силы» предполагаемого выступления братья рассматривали бывших участников региональных вооруженных конфликтов, для «вербовки» которых В. Антошко выезжал во многие города Российской Федерации, в том числе в Москву» — писала об этом российская националистическая газета «Завтра»

Но власти Казахстана сумели подавить мятеж, причем в этом им помогала (о, ужас!) российская ФСБ.

Самая известная попытка сепаратистов создать на севере Казахстана свою «народную республику» произошла в 1999 году опять же в Усть-Каменногорске. В конце ноября 1999 года там была задержана группа из 22 человек, 12 из которых оказались гражданами России. Они были обвинены в подготовке к вооружённому захвату местной администрации и восстания среди русского населения. Боевики собирались создать на базе Восточно-Казахстанской области государство «Русская земля». Возглавлял группировку националист Виктор Казимирчук. Тогда сепаратисты получили большие тюремные сроки. Сам Казимирчук отсидел 7 лет и уехал в Россию.

В 2009 году Казимирчук в интервью газете «Завтра» так объяснил свои действия в Усть-Каменногорске

«Причиной нашего появления в Усть-Каменогорске послужило письменное, завизированное многими общественными организациями Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области обращение жителей города и области в Госдуму Российской Федерации и лично к нам, к нашей организации «Русь», которую я возглавлял тогда. Это было общественно-патриотическое объединение. Было составлено два обращения, подписано, завизировано. Это была официальная просьба к российской власти заступиться за русскоязычное население. Не только за русских. В Усть-Каменогорске, который раньше вообще был закрытым городом, сложилась тяжелейшая обстановка — социально-экономическая, экологическая — сплошное вредное производство, и национальная. Проявления казахского национализма шли не только на бытовом уровне, но и на уровне государственном, с подачи властей республики Казахстан. Всё это и послужило причиной появления обращения — чтобы заступились российские структуры. И в частности, наша организация»

Ничего не напоминает?

Довольно интересно нынешняя ситуация в Усть-Каменногорске описана в этой статье «Медузы». Насколько можно понять из этой публикации, сепаратистски настроенные граждане там есть, но ситуация у государства под контролем, поэтому никто не помышляет о бунте. При этом количество русских постепенно сокращается, так как они эмигрируют в Россию.

Последний крупный инцидент, связанный с посягательством русских на северный Казахстан, случился в 2001 году. Российский писатель Эдуард Лимонов, придерживающийся фашистских взглядов, попытался сколотить из членов своей национал-большевистской партии вооруженную группировку и поднять восстание в пророссийских регионах Казахстана. Для этой цели члены группы закупили стрелковое оружие. Однако, до восстания дело так и не дошло. Члены группировки были повязаны ФСБ, сам Лимонов получил тюремный срок. После этого никто из россиян больше никаких попыток вторгаться в Казахстан не предпринимал, а сам Лимонов, после освобождения, присел на короткий поводок. Теперь он в основном ругает в своем блоге Украину и одобряет политику Путина, которого раньше нещадно ругал. Недавно Лимонов выпустил целую книгу под названием «Киев капут», а про Назарбаева теперь молчит, как рыба. Ругать Казахстан не велено — там партнер Путина у власти.

Надо отметить, что руководство Казахстана всегда осознавало угрозу сепаратизма в северных регионах и демонстрировало комплексный подход к решению этой проблемы. В рамках политики по преодолению угрозы сепаратизма ближе к северной границе была перенесена столица. Из Алма-Аты ее в 1998 году перенесли в город Целиноград (его переименовали в Астану), где преобладало русское население. За этот период количество русских в городе сократилось с 60% до 15%, а количество казахов выросло с 17% до 75%. Кроме того, некоторые области с преобладающим русским населением были соединены с казахскими регионами. Например, Кокчетавская область, в которой в 1996 году бунтовали казаки, уже в 1997 году была ликвидирована и присоединена к столичному региону, где теперь преобладают казахи. А к Восточно-Казахстанской области, где пытались в 1999 году устроить вооруженное восстание люди Казимирчука, присоединили большую Семипалатинскую область, где также в основном проживают казахи.

В этом Казахстан радикально отличается от Украины, где не было ничего подобного. У нас проблему Крыма и Донбасса десятилетиями пускали на самотек, деятельность сепаратистских организаций практически не пресекалась, а пророссийские партии действовали абсолютно легально и свободно участвовали в выборах. Достаточно вспомнить ту же «Донецкую республику», которая была зарегистрирована еще в 2005 году, а в феврале 2009 года впервые провозгласила независимость Донбасса от Украины. Организация формально запрещалась СБУ, но ее члены при этом не понесли никакого наказания и спокойно проводили в Донецке свои уличные акции, ни от кого не скрываясь. В 2014 году последствия такой халатности спецслужб ощутила на себе вся страна.

При «страшном националисте Ющенко», которого российские СМИ рисовали чуть ли не с клыками, в Украине свободно действовали самые разные русские организации и движения -от «Русского блока» до «Союза православных граждан Украины». В то же время большой друг Путина Назарбаев передушил пророссийские организации, исключил какое-либо участие русских партий из политической жизни страны и создал для казахов приоритет при устройстве на госслужбу. В Казахстане невозможно себе представить ситуацию, чтобы мэр какого-нибудь города проводил у себя референдум за отделение от Казахстана, называл правительство своей страны «хунтой», а потом остался на своем посту и продолжал работать. А в «фашистской» Украине сегодня такое встречается сплошь и рядом.

Но об этом не смеет заикнуться ни одно СМИ, подконтрольное Кремлю. Пока Назарбаев лоялен Путину, власти Казахстана могут вытворять с русскими что угодно — в России это никого не интересует.

Особенно интересно эти двойные стандарты проявились после начала событий 2014 года. Российские СМИ исходили гноем, пытаясь изобразить Украину и украинцев в самых черных красках. И в это же время совершенно не замечали того, как били по голове любителей «русской весны» в Казахстане. А там в 2015 году осудили за антиказахские посты русскую гражданку Татьяну Шевцову-Валову. А жителя города Риддер Игоря Сычева посадили на пять лет, за то, что он запустил в городском паблике «Подслушано в Риддере» опрос о том, хотят ли жители города выйти из состава Казахстана и войти в состав РФ. Большинство, кстати, тогда проголосовало за.

Разумеется, всем самым отчаянным русским патриотам было наплевать на судьбу Сычева. Если о том же Руслане Коцабе трубили все кремлевские рупоры, подавая его случай как дичайшее беззаконие украинских карателей, то про случай Сычева до сих пор вообще никто не знает. На русских Казахстана россиянам наплевать. Пока Первый канал не прикажет им думать иначе.

К слову, казахи — ребята с юмором. Этнических русских, призывающих к отделению каких-то регионов, сажают в тюрьму, а казаха Ермека Тайчибекова, который призывал включит Казахстан в состав России, отправили в дурдом. Посчитали, что нормальный казах не может в здравом уме придерживаться таких взглядов.

Обговаривать удушение «русского мира» в Казахстане — табу для российских СМИ. Квасные патриоты, националисты, имперцы тоже старательно игнорят тему, потому что тоже находятся в системе и облаивают только тех, на кого укажут пальцем кураторы. Почитайте якобы «оппозиционного» Стрелкова — он может годами поливать грязью «кровавого Потрошенко» и призывать к войне с Украиной, но не посмеет вякнуть и слова в адрес Назарбаева, который задавил у себя русский мир в зародыше. Вся российская националистическая тусовка четко знает границы дозволенного и не выходит за красные флажки. Судить пророссийских сепаратистов в Украине — это бандеровский беспредел. Судить сепаратистов в Казахстане — нормально. Ничего не посмеет слова сказать.

Полки российских книжных магазинов завалены макулатурой с антиукраинской пропагандой. Про Украину можно писать любые гадости. А про «фашистский Казахстан» и «бесчинства Назарбаева» не пишет книг ни один самый патриотичный патриот. Лимонов когда-то писал, но после того, как дали по рукам, тоже стал писать про бандеровцев. Так безопаснее.

Конечно, Казахстан — авторитарная страна, и поэтому слепо повторять ее опыт в Украине бессмысленно и вредно. Но в целом, нам стоит поучиться у казахов отношению к вопросам национальной безопасности своей страны. Имея схожие проблемы с пророссийским сепаратизмом в отдельных регионах, казахи стали планомерно их решать, а украинцы — закрыли на них глаза. Тот же Крым был фактически уже потерян в 1994 году после бунта Мешкова, и только слабость России и нежелание Ельцина вмешиваться в дела Украины, оттянули аннексию на 20 лет.

Сепаратистские организации в Украине всегда цвели буйным цветом, спокойно получали финансирование из России и открыто призывали к ликвидации украинского суверенитета. Результат такого подхода мы имели возможность наблюдать в 2014 году. Сейчас ситуация немного улучшилась, но за это уплачено слишком дорогой ценой. К тому же угроза рецидива сепаратизма на юго-востоке все еще сохраняется. Недавно я об этом писал в публикации Реванш сепаратизма. Когда повторится 2014 год?

Совершенно очевидно, что с сепаратизмом нужно бороться. Причем, не хаотично и показушно, а продуманно и системно. Но это уже тема для отдельной статьи. Частично я писал об этом в публикации Как разорвать замкнутый круг сепаратизма в Донбассе

Джерело: блог Дениса Казанського

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