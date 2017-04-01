Як розірвати замкнене коло сепаратизму в Донбасі

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третя річниця з початку війни в Донбасі знову актуалізує наболілі питання. Що робити з цим регіоном? Як розв'язати клубок проблем, який утворився?

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Рассуждать о том, когда мы вернем Донецк и что делать с захваченной территорией (ЛДНР) в настоящий не имеет смысла, потому что судьба ОРДЛО зависит не от нас. На скорое возвращение в Украину Луганска и Донецка рассчитывать не стоит, поэтому решать нужно в первую очередь те вопросы, которые мы в состоянии решить.

Не секрет, что на освобожденных территориях актуальной проблемой по-прежнему остается сепаратизм. Причем, речь не идет о каком-то массовом народном сепаратизме, который бы проявлялся в агрессивной форме. Главная угроза исходит скорее от представителей местной власти и правоохранителей, которые в 2014 году занимались организацией массовых беспорядков и поддерживали незаконные вооруженные формирования, но при этом сохранили свои должности и не понесли никакой ответственности после освобождения территории бойцами ВСУ.

К сожалению, за годы независимости в Донбассе образовался своего рода порочный круг. К власти в регионе регулярно приходят пророссийские политики, которые культивируют пророссийские настроения у населения. В свою очередь население, прокачанное месседжами о «Донбассе-кормильце» и «трех сортах украинцев», вновь и вновь голосует за пророссийских политиков.

До сих пор разорвать этот порочный круг никому не удалось. Удивительно, но даже война не прервала этот гибельный цикл, и в настоящее время мы заходим на новый его виток.

Возникает вопрос — а можно ли вообще изменить Донбасс? И что делать, чтобы вырвать его из сложившегося порочного круга?

Очевидно, что изменить ситуацию можно лишь в случае отмены одного из двух ключевых факторов, описанных выше. Иными словами, чтобы разорвать замкнутый круг сепаратизма нужно добиться либо отстранения от власти пророссийских политиков и замены их на людей лояльных Украине, либо каким-то образом повлиять на общественные настроения в Донбассе, чтобы его жители перестали поддерживать сепаратистов на выборах.

Очевидно, что первое задание в краткосрочной перспективе является более выполнимым. Население Донбасса вряд ли проникнется патриотизмом, если ему будут и дальше рассказывать страшилки про «пьяных фашистов», «концлагеря для русскоязычных» и «гражданскую войну, развязанную Киевом». В то же время альтернативные, проукраинские элиты, если бы таким удалось придти к власти в регионе, могли бы задать совершенно другие тренды и привить Донбассу новый образ мышления.

Давайте подробно разберем на конкретных примерах откуда берется донецкий сепаратизм, как он работает, и что нужно сделать государству, чтобы избавиться от этой заразы.

После распада СССР власть в Донбассе сохранили местные элиты, сформировавшиеся при социализме. Их идеалы были соответствующими. Вместо того, чтобы принять новую реальность и осознать себя в новой роли украинской элиты, для достижения своих политических целей они предпочли другой путь. Они стали всячески культивировать региональную исключительность Донбасса, а себя позиционировать в виде единственных выразителей интересов региона. Так было удобнее мобилизовать электорат.

Донецкие кланы, объединившиеся в Партию регионов, годами тратили огромные ресурсы на то, чтобы сеять региональную рознь, культивировать страхи и стереотипы, сидевшие в головах у людей еще с советских времен. Так закладывался фундамент будущей войны. С начала 1990-х по 2014 год в Донбассе вышло бесчисленное количество материалов, статей и телесюжетов, направленных на разжигание ненависти к жителям западных областей Украины. Вот, для понимания, пример агитационных материалов, которые раздавались «регионалами» перед президентскими выборами 2004 года.

Такая работа, конечно, не могла не дать свои ядовитые плоды.

И пока такая ситуация будет сохраняться, Донбасс будет оставаться оплотом антиукраинских настроений. Поэтому логичный выход для любого украинского правительства, которое заинтересовано в том, чтобы укрепить страну — всячески подавлять враждебные Украине кланы и при этом поддерживать лоялистов, то есть, проукраинские силы.

Казалось бы, все просто. Но у нас пока что все происходит ровно наоборот. А значит велика вероятность, что в Донбассе снова законсервируются старые порядки и он останется заповедником совка.

Заглянем в недавнее прошлое.

Выборы в Верховную Раду 2014 года были отличным шансом изменить Донбасс и помочь ему сбросить с себя присосавшихся паразитов. В результате Майдана и последующих военных действий некоторые олигархические кланы Донетчины и Луганщины оказались разгромлены, а другие пребывали в растерянном и подавленном состоянии. Осенью 2014 года у национально-демократических сил появилась хорошая возможность выбить у них из-под ног шатающийся табурет. Однако вместо этого с остатками Партии регионов почему-то сыграли в поддавки.

В результате, сразу в ряде мажоритарных округов прошли полностью сфальсифицированные выборы, которые позволили сразу нескольким представителям ПР зайти в парламент и укрепить свои ослабевшие позиции.

В округе №53, который сегодня полностью оккупирован российскими войсками, победил ставленник Юры Енакиевского — Олег Недава. Выборы в этом округе смело можно назвать фарсом. Проходили они в осажденном, полупустом Углегорске, где на участки почти никто не пришел. Проводить голосование в таких условиях не было никакого резона. Но тем не менее выборы назначили.

Понятное дело, что в конечном счете в комиссиях просто нарисовали нужный результат тому, кто заранее договорился с ЦВК о своей победе. Сегодня Олег Недава — один из самых скандальных депутатов Рады, который открыто выступает в поддержку Иванющенко. Зачем стране этот депутат, который никого не представляет (Углегорск давно захвачен боевиками)? Зачем такой депутат Донбассу? Вряд ли можно найти в такой фигуре хоть какой-то позитив.

В округе №52 выборы были также откровенно сфальсифицированы Игорем Шкирей. На этом округе (в Торецке) я присутствовал лично, и воочию наблюдал весь процесс. Вот статья на «Украинской правде» об этом.

В округе №45 Ефим Звягильский организовал и вовсе виртуальный избирательный процесс. Если верить документам, избирательные участки на его округе открывались только в отдаленных селах, а всего их в день голосования работало лишь несколько штук. Все бюллетени там с чудесной оперативностью были подсчитаны еще ранним утром.

Но это по официальным данным. На самом деле участки на округе Звягильского скорее всего не открывались вообще. Этот регионал попросту купил мандат, хотя у власти были все основания не проводить выборы в жалком огрызке 45-го округа и не пускать в Раду патриарха украинской коррупции.

В Славянске, пережившем несколько страшных месяцев весны-лета 2014 года, на округе 47 победу отдали мужу Натальи Королевской — Юрию Солоду, который открыто занимался подкупом избирателей. В любой европейской стране кандидата за такие фокусы не только сняли бы с выборов, но и привлекли бы к уголовной ответственности. А в Украине правоохранители и ЦВК на все закрыли глаза, и позволили откровенно пророссийскому депутату купить себе место в парламенте.

Продолжать можно очень долго. Почти всем регионалам позволили выиграть выборы на своих округах с различными нарушениями, и таким образом Донбасс по факту просто сдали людям, которые долгие годы готовили кровавый замес 2014 года и погубили тысячи людей.

Сегодня часто приходится слышать, как жителей Донбасса называют сепаратистами и возлагают на них ответственность за начало военных действий. Действительно, отчасти это справедливо. Но могут ли жители Торецка быть другими, если им все равно назначают депутатом Шкирю, независимо от того, голосуют они за него или нет? Может ли менталитет жителей Донбасса измениться, если смотрящим за областью становится человек Юрия Иванющенко?

Вместо того, чтобы разорвать порочный круг сепаратизма, украинская власть почему-то оберегает его и откровенно подыгрывает деструктивным силам. Разве это похоже на защиту национальных интересов? Скорее наоборот.

Еще более плачевно обстоят дела с местной властью. После зачистки половины Донецкой области от вражеских войск, представители местной власти и правоохранители, сотрудничавшие с боевиками ДНР, не только не были наказаны, но и остались спокойно работать на своих местах. Причем, тут есть одно важное обстоятельство. В ряде случаев государство действительно сначала карало сепаратистов и в целом доказывало, что правильный алгоритм действий в сложившейся ситуации ему известен. Но потом политика почему-то изменилась.

Давайте сравним два конкретных случая.

После зачистки Славянска от банд Гиркина мэр-коллаборант Неля Штепа была арестована и отправлена в СИЗО, а вместо нее и.о. мэра был назначен депутат городского совета Олег Зонтов — участник АТО, сторонник единой Украины. Абсолютно логичный и правильный ход!

Но уже в соседней Дружковке, где мэр Валерий Гнатенко и местная милиция сотрудничали с Гиркиным и проводили незаконный «референдум» 11 мая по указанию российских кураторов, все произошло совсем иначе. Мэр-коллаборант остался на своем посту и до сих пор управляет городом. Недавно он отметился в новом скандале — назначил главой муниципальной милиции своего друга милиционера Бережного, сотрудничавшего с «ополчением» в июне 2014 года.

Аналогичным образом поступили и в ряде других освобожденных городов. Мэры-предатели остались на своих местах. А сторонники единой Украины, подвергавшие свои жизни опасности, так и не дождались никакой поддержки. Хотя было бы абсолютно логично, если бы государство в первую очередь делало ставку на самых надежных граждан, и передало бы управление проблемным регионом в их руки.

Похожим образом обстояли дела и в Луганской области. После освобождения Лисичанска от банд Мозгового, в городе была введена военно-гражданская администрация, во главе которой был поставлен боец АТО и сторонник Украины Виталий Шведов. Однако через несколько месяцев ВГА была ликвидирована, и город был фактически отдан людям регионала Дунаева, который являлся одним из «крестных отцов» ЛНР.

Дунаев — локальный лисичанский олигарх. Справиться с ним никому из местных без поддержки центра не удастся. После назначения Шведова казалось, что такая поддержка есть, и ситуация в городе еще может измениться. Но довольно быстро эта иллюзия рассеялась.

В двух случаях — в Славянске и Лисичанске — украинская власть показала, что на самом деле прекрасно знает, что делать с освобожденным Донбассом. Действия Украины в этих городах поначалу были правильными. И если пофантазировать и представить, что во всем Донбассе были бы приняты аналогичные меры, сегодня картина в регионе была бы совсем другой. Порочный круг сепаратизма был бы разорван! Коллаборанты отправились бы в тюрьмы, а их кресла заняли бы сторонники Украины.

Но к сожалению, все произошло как раз наоборот. Киеву оказалось легче и удобнее найти общий язык со старыми элитами, враждебными Украине, чем продвигать новых людей. Пускай, не имеющих столько опыта, как у «крепких хозяйственников». Но зато уж точно не симпатизирующих убийцам и оккупационным войскам.

Преодолеть враждебные суеверия Донбасса, подавить сепаратистские тенденции в этом регионе, а также в других областях юго-востока — абсолютно выполнимая, посильная задача для государства. Для этого не нужно совершать никаких чудес. Для этого нужно заменить местные элиты, ориентированные на Россию новыми, проукраинскими.

Сепаратизм и украинофобия не берутся в городах юго-востока из воздуха. Эти явления являются результатом вполне осмысленной работы конкретных людей. За каждой сепаратистской организацией, за каждым СМИ, разжигающим ненависть, за каждым антиукраинским митингом стоят чьи-то деньги и интересы.

Сбежал из Украины одесский бандит Игорь Марков — и сразу перестала существовать его карманная, радикально-пророссийская партия «Родина», которая в прежние времена была в Одессе рассадником мракобесия и откровенно фашистских идей. Лишившись финансовой подпитки, лопнула, как мыльный пузырь, КПУ, которая в прежние времена казалась непотопляемой. Эти примеры доказывают, что государство при желании вполне способно успешно бороться с вирусами, которые ослабляют его изнутри и несут гражданам угрозу.

И если бы у власти было достаточно решимости, чтобы привлечь к ответственности Кивалова и Труханова, продолжающих финансировать в Одессе различные сепаратистские движения, если бы власть отправила за рещетку всех, кто начал войну в Донбассе и проводил там незаконный референдум, о сепаратизме на юго-востоке можно было бы забыть. Альтруистов среди любителей «русского мира», как известно, очень немного. Без денег и «крыши» желающих побороться за «федерализацию» обычно не наблюдается.

Будущее подконтрольной части Донбасса зависит от того, сумеет ли украинская власть наконец разорвать замкнутый круг сепаратизма в этом регионе. Если это произойдет, Донбасс через 10-15 лет будет мало чем отличаться от нынешней Сумщины, где 20 лет назад половина населения также голосовала за КПУ и Витренко. Если же регион опять отдадут в полное распоряжение антиукраинских сил, как это уже произошло в 2005 году, Донбасс так и останется вечным источником боли и воспалительных процессов в организме страны.

Джерело: блог Дениса Казанського

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