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    Думки вголос

    Як сепаратисти позбавили Констянтинівку заводу і робочих місць

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Вчора, 20:21
    • Розсилка

    Інвестиції йдуть з регіону з вини тих, хто найбільше кричав про те, що треба захищати Донбас і «перестати годувати рагулів»

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    Съездил в Донецкую область, записал интервью с губернатором Павлом Жебривским, побродил по руинам местных заводов, уничтоженных крепкими хозяйственниками задолго до войны. Особенно славится своими руинами Константиновка. Я уже как-то посвящал ей статью Бунт в разрушенной промзоне. Почти вся промзона Константиновки — это территория, заваленная мусором и заросшая чигирями и сорняками.

    В отличие от других городов, в Константиновке не осталось даже пустых корпусов. Если где-то площадки мертвых заводов сдаются в аренду, то в Константиновке все было разрушено под ноль.

    В городе почти не осталось работающих производств

    Один из немногочисленных примеров живой промышленности — аккумуляторный завод «Мегатекс», который принадлежит депутату Донецкого облсовета Юрию Шапрану. Завод производит новые аккумуляторы из вторсырья — старых аккумуляторов и лома свинца.

    Аккумуляторное производство в отличие от большинства заводов Константиновки развивалось успешно. И в какой-то момент владелец решил расширяться и строить вторую очередь завода. Места в разрушенной промзоне навалом. Можно хоть десять подобных заводов построить.

    Для строительства новых мощностей нужно было закупить и установить немецкое оборудование. Однако, немецкие специалисты на отрез отказались ехать и запускать завод в Константиновку из-за опасности военных действий и угрозы новой вспышки насилия в городе. Да и сам владелец видимо не очень хотел вкладывать деньги в потенциально опасный город.

    Поэтому новый завод аккумуляторов построили не в Константиновке, а в Староконстантинове Хмельницкой области, подальше от ДНР. Запустилось производство летом 2015 года. Завод может выпускать до 3 млн аккумуляторов в год.

    Правда, не все жители Староконстантинова этому рады. Производство вредное, поскольку свинец сам по себе — довольно токсичный материал. Поэтому местные экологи протестуют против работы предприятия.

    С другой стороны — завод дает городу новые рабочие места и налоги. Для экономики Хмельницкой области это однозначно плюс. А вот для Константиновки, где каждое рабочее место на счету — потеря. Инвестиции уходят из региона по вине тех, кто больше всего орал про то, что надо защищать Донбасс и «перестать кормить рагулей».

    В итоге те, кто больше всего не хотел кормить западенцев, добились того, что заводы теперь строят как раз у западенцев, поближе к Збручу. Молодцы, ребята. Донбасс благодарит вас!

    Джерело: блог Дениса Казанського
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Донбас
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