Як швидко Аваков з'ясує, що Голубан – аферист та зрадник?

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

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Арсен Аваков

Навіщо дивитися «95 квартал», де жартують про політику, якщо сама українська політика смішніша за жарти, придумані Зеленським?

Мовою оригіналу

2014 год. Арсен Аваков про Семена Семенченко:

«И прекратите шельмовать патриота, искать компромат и размещать гадости на раненного в бою воина. Его поступки говорят больше слов и стоят тысячи предложений десятка диванных теоретиков. А политический опыт и сдержанность у Семена еще придет.. Главное, что не уйдет искренность!»

2017 год. Арсен Аваков про Семена Семенченко:

«Ті факти, які випливають на поверхню, відносно діяльності цього афериста, вони дуже чітко показують нам, що ця людина не гідна того мандату, який вона носить»

2017 год. Арсен Аваков про полковника Юрия Голубана, засветившегося в сепарском батальоне «Восток»

«Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и готов предоставить всю интересующую информацию. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: «А вы готовы?». Большинство из вас - бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше чем он»

Давайте теперь попробуем угадать, как скоро министр внутренних дел выяснит, что офицер и патриот Голубан - на самом деле аферист и предатель?

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Джерело: блог Дениса Казанського

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