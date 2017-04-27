Як Україна навчилася обходитися без антрациту з ОРДЛО

Денис Казанський Журналіст

Денис Казанський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

C тих пір, як були заблоковані поставки вугілля з ОРДЛО, довелося почути чимало найпохмуріших прогнозів щодо майбутнього української енергетики.

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«Без угля мы пропадем», «Украина замерзнет», «нам нечем заменить антрацит», «нас ждут коллапс в энергетике и веерные отключения» — такие заявления тиражировались самыми разными спикерами. Но вот прошло несколько месяцев и выяснилось, что Украина вполне смогла обходиться без антрацита с неподконтрольных территорий. Никто не замерз, электричество не закончилось. Кроме того, Украина даже умудряется экспортировать электроэнергию в Молдову (там решили отказаться от поставок из Приднестровья и теперь закупают у нас) и зарабатывать на этом деньги.

Энергетическая система спокойно перестроилась и существенно изменила свою структуру. Как выяснилось на практике, энергетическая зависимость от поставок антрацита из ЛДНР была искусственной и сохранялась исключительно потому, что была выгодна определенным игрокам как в Украине, так и в ОРДЛО.

Хорошее исследование на эту тему вышло в прошлом номере журнала Український тиждень

Вот наглядная инфографика оттуда. По сравнению с прошлым годом АЭС увеличили производство электричества, а ТЭС — наоборот, сократили. Оказывается, так было можно. Просто кому-то нравилось сжигать антрацит и зарабатывать на этом деньги.

А вот другой график, который показывает структуру произведенного в Украине электричества. Если раньше доля тепловых электростанций достигала 40%, то теперь она составляет лишь около 25%. Остальное — АЭС и ГЭС.

Более того, тепловые электростанции постоянно сокращают потребление антрацита и переходят на газовый уголь. Таким образом, в будущем Украине не нужно будет закупать антрацит вообще. Хоть в ОРДЛО, хоть в ЮАР. Оказалось, что при наличии политической воли обойтись без него вполне можно.

По прогнозам Минэнерго, в мае на антрацитовых блоках ТЭС будет выработано лишь около 6% электроэнергии, в то время, как раньше этот показатель достигал 35-40%. В настоящее время идут работы по переводу этих блоков на газовый уголь. Например, соответствующие работы на своих электростанциях (Приднепровской и Криворожской) в Днепропетровской области ведет ДТЭК.

Почему это хорошо для Украины? Потому что теперь уголь для электростанций будет добываться не в ОРДЛО, а на подконтрольной территории — в Павлограде, Доброполье. Вот что по этому поводу говорит менеджер Ахметова — гендиректор ДТЭК Тимченко в своем интервью:

«Нам выгоднее перейти на марку «Г», инвестировать в наш угольный бизнес (в рост добычи в «Доброполье» и «Павлограде»), чем бесконечно импортировать уголь по сто долларов».

Таким образом прямым следствием блокады ОРДЛО и прекращения поставок угля оттуда по факту является увеличение инвестиций в предприятия и города, подконтрольные Украине. Следовательно деньги будут доставаться не экономике врага, а оставаться в стране.

Как оказалось, все возможно, если очень хочется. Долгое время все были убеждены, что нет альтернативы газу «Газпрома», а потом отказались от него за пару лет. Потом считалось, что нет альтернативы антрациту из ОРДЛО, но, как выяснилось, его потребление удалось сократить до минимума.

Если раньше Захарченко и Плотницкий продавали в Украину уголь с захваченных шахт в Макеевке, Донецке, Торезе, Шахтерске, Красном Луче, то теперь уголь копится на складах и девать его боевикам некуда. И ситуация в их экономике на данный момент гораздо хуже, чем была год назад. Заводы и шахты отжали, а что с ними делать дальше — не знают. В итоге что-то работает на 30% мощности, а что-то вообще остановилось.

Сам Плотницкий в интервью «Известиям» недавно говорил, что на данный момент производства на его территории задействованы чуть больше чем на 50%, в некоторых отраслях — меньше 40% и перестроиться на Россию оказалось не так-то просто.

Джерело: блог Дениса Казанського

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