Візовий режим України з Росією. Чи потрібно це нам?

Віталій Дейнега Волонтер

Віталій Дейнега

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо зараз ми порвемо культурні зв’язки з Росією, це не дасть моментального результату. Це дасть результат десь протягом трьох-п'яти років, так само, як і безвізовий режим з Європою. Він матиме істотні наслідки з кожним роком своєї дії

Це політичний крок. В принципі ми маємо розуміти, що відповідна реакція буде з того боку. Росіяни скоріш за все в результаті введуть візовий режим проти нас, який призведе до того, що частина українців, які їздять до Росії на заробітки, втратить таку можливість.

Чи це потрібно нам? Думаю, що так. Нам треба переорієнтувати людей, туристів-заробітчан з Росії максимально на Європу, тому що їздячи в Європу вони відповідно будуть привозити трошки інші цінності і не будуть потрапляти під вплив російської пропаганди.

Проникати агентурі на територію України цей режим абсолютно не завадить - буде проникати так само, як і зараз. Для них це не є проблемою, вони завжди можуть зробити фальшиві документи.

В будь-якому разі візовий режим з Росією буде відносно спрощений, я думаю, тому що для нас це дуже великий потік людей. Але в цілому цю ідею я підтримую.

Якщо зараз ми порвемо культурні зв’язки з Росією, це не дасть моментального результату. Це дасть результат десь протягом 3-5 років, так само, як і безвізовий режим з Європою. Він матиме суттєві наслідки з кожним роком своєї дії.

Мені здається, депутати планують вирішувати візовий режим з Росією аж на третьому році війни, тому що у нас є набагато важливіші питання, які на третьому році навіть не почали обговорювати.

З того, що відбулося – це закриття російських соціальних мереж. Військову співпрацю ми тяжко-важко теж припинили.

Наступне – треба щось робити з великою кількістю російського капіталу в українській економіці, при цьому не руйнуючи саму економіку.

Також є величезний вплив російського капіталу на українські медіа, зокрема на частину провідних телеканалів. Це раз. Два – це значний вплив російських грошей на українську політику, тобто це фінансування окремих політичних сил росіянами напряму чи опосередковано через гранти, чи через себто благодійні пожертви.

Ще одне важливе питання – це Українська Православна Церква Московського патріархату.

Коли ці питання вирішуватимуть, результати цих рішень будуть через 5-10 років, це не буде швидко. Але це треба робити, інакше будуть дуже сумні наслідки.

Джерело: Обозреватель

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