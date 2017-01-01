Союз ментів та тітушок - те, що потрібно владі

Дмитро Гнап Журналіст

Дмитро Гнап

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вас же не вводять в оману заяви міністра Авакова щодо останніх подій в Дніпрі, так? Зняти керівників місцевої поліції на радість фб-аудиторії, це добре, звісно.

Але в МВС ще чимало посад, куди можна тишком-нишком пересунути цих діячів. Тим більше, звільнений керівник обласної поліції Репешко - давній друг і соратник Авакова. Ось, наприклад, полковник Лютий сьогодні очолює обласну поліцію Черкащини. А до цього він керував міською поліцією Кривого Рогу, коли там з численними порушеннями обирали Вілкула-старшого. З тітушками. І з каруселями. І насцявши громадянам в очі, Лютого не звільнили з органів. А пересунули на іншу посаду. Ще вищу.

Бо в нас же страшенний недобір в Нацполіції, вам же казав речник МВС. Саме тому туди й беруть зрадників, сепаратистів, корупціонерів і катів. Привіт, Юрі Голубану!

Тому що майже нічого не змінилося за ці роки. І союз ментів та тітушок, так само міцний, як завжди. Бо тітушки потрібні цій владі, так само як і попередній.

Подивіться на перше фото. Воно зроблено чотири роки тому, ще за Януковича. На ньому найвідоміший «тітушка» України - Вадим Тітушко з братвою дружньо спілкується з «беркутівцями». Згодом, з'ясувалося чому: Вадік Тітушко та його друзі-бандити займалися в клубі бойових мистецтв «Будо» при Білоцерківському райуправлінні міліції. Тобто, були таким собі спецпідрозілом міліції «Тітухан». Друге фото - вчорашнє з Дніпра. На ньому нова поліція охороняє і супроводжує натовп тітушок. ̶Му̶с̶о̶р̶а̶ Поліцейські нормально спілкуються і не затримують нікого з цієї банди. Тому що тітушки і є наша нова поліція. Її спецпідрозділ. І коли Аваков з гнівом і пафосом знімає з посад керівників і обіцяє рішуче розібратися і всіх покарати, не забудьте його спитати: чи хтось взагалі з цього ментівсько-тітушного кодла був покараний за ці роки? Беркута, що стріляли на Майдані? Тітушня, яка вбивала і калічила людей? Сепаратисти-мусора? Максимум, що їм загрожує: звільнення з посади і від'їзд з країни, як Швецову та Фучеджи. Де на гроші фсб та вілкула-ахметова-льовочкіна вони спокійно чекатимуть повернення в країну. Щоб перехопити контроль над МВС та над бандами тітушок. Тому, за пару місяців, коли курява вляжеться, кримінальне провадження про вчорашню бійку в Дніпрі, в прокуратурі та МВС повісять «вісяком». Бо «не вдалося встановити осіб і довести склад злочину». Запомнітє етот твіт.

Джерело: блог Дмитра Гнапа

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