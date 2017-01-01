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    Думки вголос

    Чи є у російських силовиків стимули захищати владу Путіна?

    • Дмитро Гудков

      Депутат Держдуми РФ

    • Сьогодні, 22:17
    • Розсилка

    Багатьох тримає лише вислуга років, щоб встигнути вийти на пенсію

    Судя по всему, все, что говорится в этом интервью ОМОНовца, — правда. Проверил у своего знакомого: да, говорит, денег после Крыма стало ощутимо меньше, больше того — в Москве убрали мэрские надбавки, в регионах — региональные. Также перестали давать дотации на съем квартиры.

    Многих держит только выслуга лет, чтобы успеть выйти на пенсию. В ОМОНе и в 35 можно, зависит от многих факторов: количества боевых заданий и т.д. И, конечно, они там власть не любят и, если что, защищать не будут.

    Это не значит, что вот уже 29 апреля, 12 июня или в любой другой день ОМОН встретит радостно у входа в Кремль, и его бойцы отдадут нам дубинки. Вовсе нет, не стоит расчесывать себе такие иллюзии.

    Однако все это — ступеньки к изменению ситуации. Камень на камень, кирпич на кирпич. Нет таких чудесных экспертов, которые назначат дату смены режима (хорошо бы, конечно, мирную). Но когда она случится, у большинства силовиков не будет стимула стоять за эту власть.

    Я уже пересказывал здесь слова Валерия Зубова, как в 1991 году в Красноярском крае она вдруг взяла и испарилась. В стране революция, а руководство решили пересидеть, официально уехав «копать огороды». Отличие сейчас будет лишь в том, что поедут не на огороды, а к виноградникам.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія путінський режим
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