Чи є у російських силовиків стимули захищати владу Путіна?

Дмитро Гудков Депутат Держдуми РФ

Дмитро Гудков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багатьох тримає лише вислуга років, щоб встигнути вийти на пенсію

Судя по всему, все, что говорится в этом интервью ОМОНовца, — правда. Проверил у своего знакомого: да, говорит, денег после Крыма стало ощутимо меньше, больше того — в Москве убрали мэрские надбавки, в регионах — региональные. Также перестали давать дотации на съем квартиры.

Многих держит только выслуга лет, чтобы успеть выйти на пенсию. В ОМОНе и в 35 можно, зависит от многих факторов: количества боевых заданий и т.д. И, конечно, они там власть не любят и, если что, защищать не будут.

Это не значит, что вот уже 29 апреля, 12 июня или в любой другой день ОМОН встретит радостно у входа в Кремль, и его бойцы отдадут нам дубинки. Вовсе нет, не стоит расчесывать себе такие иллюзии.

Однако все это — ступеньки к изменению ситуации. Камень на камень, кирпич на кирпич. Нет таких чудесных экспертов, которые назначат дату смены режима (хорошо бы, конечно, мирную). Но когда она случится, у большинства силовиков не будет стимула стоять за эту власть.

Я уже пересказывал здесь слова Валерия Зубова, как в 1991 году в Красноярском крае она вдруг взяла и испарилась. В стране революция, а руководство решили пересидеть, официально уехав «копать огороды». Отличие сейчас будет лишь в том, что поедут не на огороды, а к виноградникам.

Джерело: Эхо Москвы

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