В Росії тепер кидають до в'язниці навіть за йогу
- Вчора, 22:17
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Розсилка
Хто обуриться, коли прийдуть за філателістами? За ентомологами? Адже було вже все це
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Теперь они пришли за йогами. Дело против петербуржца возбуждено за лекцию о йоге. Вот за это вот — то, чем вы занимаетесь в своих тренажерных залах, запрещенное в России.
Причем петербуржец Дмитрий Угай специально думал, не нарушит ли «пакет Яровой» с его «миссионерской деятельность в неправильных местах» — ан нет, все равно. Православие или... Нет, это тоже нельзя, экстремизм.
Постепенно до сограждан доходит, в какой стране они сейчас живут. Вот даже Сати Казанова (где она и где Яровая, это просто разные планеты) и та пишет о «сталинизме» и том, что ее теперь тоже могут посадить за йогу.
Кто возмутится, когда придут за филателистами? За энтомологами? Ведь было уже все это. Наши старые знакомые — грабли — бьют по так и не зажившему месту. Когда ждать какого-нибудь нового «дела славистов», как при Отце народов?
В общем, йоги — уже (отдельный привет энтузиасту этого дела Станиславу Кучеру), приготовиться... Ну, к примеру, хотя бы и садоводам. Почему им? А почему йогам? Зарвавшееся государство не разбирает.
Джерело: блог Дмитра Гудкова