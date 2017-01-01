В Росії тепер кидають до в'язниці навіть за йогу

Дмитро Гудков Депутат Держдуми РФ

Дмитро Гудков

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Акція проти прийняття «пакету Ярової» в Москві

Хто обуриться, коли прийдуть за філателістами? За ентомологами? Адже було вже все це

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Теперь они пришли за йогами. Дело против петербуржца возбуждено за лекцию о йоге. Вот за это вот — то, чем вы занимаетесь в своих тренажерных залах, запрещенное в России.

Причем петербуржец Дмитрий Угай специально думал, не нарушит ли «пакет Яровой» с его «миссионерской деятельность в неправильных местах» — ан нет, все равно. Православие или... Нет, это тоже нельзя, экстремизм.

Постепенно до сограждан доходит, в какой стране они сейчас живут. Вот даже Сати Казанова (где она и где Яровая, это просто разные планеты) и та пишет о «сталинизме» и том, что ее теперь тоже могут посадить за йогу.

Кто возмутится, когда придут за филателистами? За энтомологами? Ведь было уже все это. Наши старые знакомые — грабли — бьют по так и не зажившему месту. Когда ждать какого-нибудь нового «дела славистов», как при Отце народов?

В общем, йоги — уже (отдельный привет энтузиасту этого дела Станиславу Кучеру), приготовиться... Ну, к примеру, хотя бы и садоводам. Почему им? А почему йогам? Зарвавшееся государство не разбирает.





Джерело: блог Дмитра Гудкова

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