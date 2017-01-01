Алгоритм перемир'я на Донбасі руйнується

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Зона АТО на Донбасі

Прогресу в мінському процесі немає, а режим тиші залишається тільки в чиїсь фантазіях

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На данный момент говорить о реальном улучшении ситуации, о прогрессе в реализации договоренностей в Донбассе, не приходится. Да, ОБСЕ попыталась все-таки как-то реанимировать Минские соглашения с тем, чтобы провести там контроль вооружений и сил, средств на трех участках. Это был пилотный проект, на который возлагал надежды Запад. Думали, что если это получится на трех участках, то потом удастся провести то же самое на нескольких десятках участков и, таким образом, удастся развести силы, что является первыми базовыми пунктами выполнения Минских договоренностей, т.е. – прекращение обстрелов и разведение сил. После выполнения этих мероприятий по логике процесса можно было бы выполнять по пунктам последующие договоренности, дойти вплоть до политической части – проведение выборов. Именно они уже давно стали камнем преткновения. Поскольку Москва требует выполнить этот пункт в первую очередь, хотя не выполнены предыдущие пункты. А Киев говорит о том, что это пока что недопустимо, и что абсолютно адекватно. Мы видим с сентября что, договорившись о разведении на тех участках сил, на сегодняшний день, ничего не выполняется. На двух, можно сказать, кое какой успех есть, но что касается Станицы Луганской – этого не происходит. Соответственно, весь алгоритм, на который возлагали надежды, рушится.

Был еще один алгоритм, на который тоже возлагали большие надежды: выработка дорожной карты по Донбассу. Мы должны были увидеть эту дорожную карту в ноябре прошлого года, но до сегодняшнего дня такого документа не существует. По нашим данным, есть три проекта этой дорожной карты, где прописана последовательность действий со сроками, однако все это остается проектом. Соответственно, в реальности, в зоне АТО мы наблюдаем соответствующую картину: никакого прогресса нет, никакого перемирия нет, режим тишины, о котором много говорили и, на который много уповали западные партнеры, остается только в чьих-то фантазиях. Продолжаются обстрелы, мы видим несколько направлений, на которых российские войска сохраняют высокую боевую активность - это Приморское направление, запад от Донецка, район Светлодарской дуги, в последнее время эпизодически идет обострение и в Луганской области. Т.е. на сегодняшний день говорить о том, что каким-то успехом может увенчаться Минский процесс, к сожалению, не приходится.

Мы постоянно говорим о том, что угроза дальнейшего вторжения со стороны РФ остается. И позиция Генштаба, который несет подготовку не только с учетом нынешний боевых действий в Донбассе, но и с учетом возможного широкомасштабного наступления, открытой агрессии РФ, более, чем правильная. На данный момент мы видим, что кроме зоны АТО, фактически на наших восточных границах появились две новые армии, в рамках этих армий сформированы три новых дивизии. Хотя формирование еще не закончено, но они уже могут выполнять боевые задачи. Одновременно насчет набитого российскими войсками крымского полуострова - идет формирование еще одной армии. Это - те ружья, которые висят на стене и могут выстрелить. Конечно, мы не можем утверждать, что есть высокая вероятность, что Россия начнет широкомасштабную агрессию, наступая по направлению Черниговской области, например. Однако если учитывать то, что Россия оккупировавшая часть украинской территории, ведя боевые действия на Донбассе, также может концентрировать войска и на других направлениях, то угроза очень высока. И, соответственно, ВСУ должны ее отразить. Заявление Полторака, мероприятия Минобороны и Генштаба по предупреждению, по готовности отразить такую агрессию, они более, чем логичны и правильны.

Может ли РФ вторгнутся на территорию страны-члена НАТО? Очевидно, что речь идет о странах Балтии. Они сейчас эту угрозу оценивают очень трезво и призывают НАТО консультироваться, хотят получить от Альянса гарантии того, что в случае чего будет выполняться Вашингтонский договор о коллективной безопасности.

Джерело: Апостроф

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