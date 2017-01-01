Беззуба Україна: де у нас неприкрита агентура російських спецслужб

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Леонід Грач

Леонід Грач в черговий раз хоче задекларувати свою повну лояльність режиму Путіна

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Леонид Грач – далеко не первый и последний представитель тех еще органов украинской власти, того политикума, которые работали, а сейчас некоторые и продолжают на материковой части работать на агрессора. Взять, допустим, некоторых представителей нашего доблестного «Оппозиционного блока». По-моему, это – неприкрытая агентура ФСБ, которую спасает только депутатская неприкосновенность. Что касается Грача и его работы на российские спецслужбы, то речь идет об измене и существует соответствующая статья. Все усугубляется тем, что Грач на самом деле тогда пользовался довольно серьезным авторитетом и влиял на политические процессы на полуострове.

Мы с 2008 года работали по Крыму в рамках проекта и обращали внимание на слишком тесные связи многих представителей крымского политикума с российскими спецслужбами. Почему это происходило? Был только один период, когда якобы было противодействие российской экспансии и российским спецслужбам, в частности в Крыму и в Севастополе. Это период президентства Ющенко. Как раз при нем мы начинали работу по Крыму и сплошь и рядом убеждались в том, что у него все противодействие России ограничивалось только лишь его антироссийской риторикой.

Мы знали, что и СБУ в тот период владела информацией в достаточно серьезном объеме. В рамках нашего проекта «Центра военно-политических исследований» мы сотрудничали с представителями украинских спецслужб, которые нам предоставляли очень серьезную информацию по деятельности россиян. Мы задавали вполне резонный вопрос: «А почему вы как государственная спецслужба не работаете на нейтрализацию этих угроз?» И мы слышали в ответ: «Нет указаний сверху, нет политической воли. И поэтому вся надежда на вас, общественников, что вы будете в публичную плоскость выносить существование этих угроз».

Единственным шагом Ющенко, который был направлен на нейтрализацию этих угроз, была высылка из Севастополя и Крыма людей, которые работали на подразделения ФСБ в составе Черноморского флота РФ. Но это было в декабре 2009 года, то есть перед самым окончанием полномочий президента Ющенко.

А в 2010 году пришел Янукович, в марте того года было подписано уже новое соглашение о сотрудничестве между януковическим руководством СБУ и ФСБ. А в мае 2010 года представители агентуры ФСБ себе спокойно вернулись на свои места, и в виде того же Грача оттуда не исчезали.

В тот период и за все годы независимости Украина показала свою полную беззубость и неспособность нейтрализовать угрозы, которые исходят от России. И на данный момент мы пожинаем плоды всего этого беспредела.

Во времена Януковича вся эта агентура очень раскрылась, можно взять практически весь состав Партии регионов, за исключением нижних эшелонов, средний и высший региональный уровень – это все однозначно была агентура ФСБ. Кроме того, это были и чиновники среднего и высшего регионального звена, которые были назначены при Януковиче.

Интервью Грача свидетельствует о том, что, безусловно, он на что-то рассчитывает. Здесь одно объяснение: этот господин хочет в очередной раз задекларировать свою полную лояльность режиму Путина и рассчитывает на те, что ему достанется кусок «крымского пирога».

Тут нужно понимать, что происходит в настоящее время в Крыму: снизу идет очень большое недовольство коллаборационистскими властями. Соответственно, сильно пахнет кадровыми перестановками. И думаю, Грач очень рассчитывает на то, что он может занять какие-то позиции в этих перестановках. Но есть одно «но». При всей лояльности у него не так много шансов. Сейчас Россия проводит ярко-выраженную политику руссификации оккупированного Крыма. Помимо того, что за три года после аннексии очень много граждан России заехали в Крым, купили недвижимость и пытаются развивать там свой бизнес, прослеживается еще и очень четкая правительственная установка со стороны Кремля. Руководителей различного звена постепенно заменяют на граждан России. Верхушка пока что остается крымская, чтобы показать, мол, действительно это не Россия не оккупировала, а это желание самих жителей. Другими словами – чисто коллаборационистские игры. Однако, думаю, по логике этот процесс, который начался со среднего руководящего звена в Крыму, дойдет и до верхушки. И при таком раскладе у Грача шансов занять какую-то существенную должность очень мало.

Джерело: Апостроф

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