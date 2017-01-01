«Миролюбна Росія» та «агресори» з НАТО

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американська військова техніка в Польщі

У боягузтві і хамстві вся суть сьогоднішньої Росії

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Представитель МИД РФ Захарова: «Развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений…» Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну! Ну не сволочи?

Цинизм и лицемерие путинский России зашкаливает. Менее чем за три года Россия:

оккупировала Крым (территорию на запад от своих границ, т.е. «навстречу» НАТО), забив его своими войсками;

подло вторглась в Донбасс, опять-таки выдвинув свои войска на запад за счет Украины, причём залив эту землю кровью украинцев;

сформировала на Донбассе – на запад от своих границ - 2 армейских корпуса;

формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает свой Черноморский флот, что в целом резко негативно сказалось на безопасности в регионе;

за счет переброски и формирования новых бригад и дивизий обеспечила «появление» возле своих западных границ, в своих приграничных районах 2-х армий – танковой и общевойсковой - на западном направлении.

И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании... Читайте також Лаврова засмутили розвідники НАТО Сьогодні, 11:51 Россия – это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве – вся суть сегодняшней России.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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