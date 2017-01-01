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    Думки вголос

    «Миролюбна Росія» та «агресори» з НАТО

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    <span>Американська військова техніка в Польщі</span>
    Американська військова техніка в Польщі

    У боягузтві і хамстві вся суть сьогоднішньої Росії

    Мовою оригіналу

    Представитель МИД РФ Захарова: «Развертывая вооруженные силы в Европе, США инициируют новую гонку вооружений…» Ранее на эту тему стонали и другие обитатели Кремля. Мол, Россия такая миролюбивая, а проклятые западные агрессоры раздувают новую холодную войну! Ну не сволочи?

    Цинизм и лицемерие путинский России зашкаливает. Менее чем за три года Россия:

    • оккупировала Крым (территорию на запад от своих границ, т.е. «навстречу» НАТО), забив его своими войсками;
    • подло вторглась в Донбасс, опять-таки выдвинув свои войска на запад за счет Украины, причём залив эту землю кровью украинцев;
    • сформировала на Донбассе – на запад от своих границ - 2 армейских корпуса;
    • формирует в оккупированном Крыму общевойсковую армию и усиливает свой Черноморский флот, что в целом резко негативно сказалось на безопасности в регионе;
    • за счет переброски и формирования новых бригад и дивизий обеспечила «появление» возле своих западных границ, в своих приграничных районах 2-х армий – танковой и общевойсковой - на западном направлении.

    И вот когда НАТО в ответ на весь этот беспредел осуществило всего-то переброску нескольких тактических групп (исключительно на территории своих стран-членов!), Москва взвыла в негодовании...

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    Россия – это наглый и трусливый гопник, который ударился в беспредел, грабя, насилуя и убивая тех, кто показался ему слабее его самого. Но как только появилась призрачная угроза понести ответственность за свои действия, этот гопник уже визжит от страха, брызжа слюной. В этой трусливости и хамстве – вся суть сегодняшней России.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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