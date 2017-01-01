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    Думки вголос

    Неймовірні зарплати чиновників провокують корупцію

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 07:29
    • Розсилка
    Очільник НАЗК&nbsp;<span>Наталія Корчак</span>
    Очільник НАЗК Наталія Корчак

    Зарплата і премії голови НАЗК викликали бурхливий ажіотаж, хоча як би і раніше все знали ...

    Мовою оригіналу

    По моему скромному убеждению, сверхвысокие зарплаты не являются предохранителем от коррупции. Наоборот, они провоцируют еще большую коррупцию.

    Предохранитель (не на 100%, но все же) от коррупции – это достойная зарплата, позволяющая обеспечить пристойный (а не непристойно дорогой) уровень жизни.

    Сверхвысокая же зарплата позволяет познать «элитную» жизнь и присесть на нее, как на наркотик.

    Хотя пока в стране нет нетерпимости общества к коррупции во всех ее видах и на всех уровнях – от взятки в 20 грн. сантехнику и до самого «верха» – мы можем играться с зарплатами чиновникам до посинения. С известным успехом.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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