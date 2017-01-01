Неймовірні зарплати чиновників провокують корупцію

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник НАЗК Наталія Корчак

Зарплата і премії голови НАЗК викликали бурхливий ажіотаж, хоча як би і раніше все знали ...

Мовою оригіналу

По моему скромному убеждению, сверхвысокие зарплаты не являются предохранителем от коррупции. Наоборот, они провоцируют еще большую коррупцию.

Предохранитель (не на 100%, но все же) от коррупции – это достойная зарплата, позволяющая обеспечить пристойный (а не непристойно дорогой) уровень жизни.

Сверхвысокая же зарплата позволяет познать «элитную» жизнь и присесть на нее, как на наркотик.

Хотя пока в стране нет нетерпимости общества к коррупции во всех ее видах и на всех уровнях – от взятки в 20 грн. сантехнику и до самого «верха» – мы можем играться с зарплатами чиновникам до посинения. С известным успехом.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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