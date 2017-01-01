Неймовірні зарплати чиновників провокують корупцію
- Сьогодні, 07:29
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Зарплата і премії голови НАЗК викликали бурхливий ажіотаж, хоча як би і раніше все знали ...
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По моему скромному убеждению, сверхвысокие зарплаты не являются предохранителем от коррупции. Наоборот, они провоцируют еще большую коррупцию.
Предохранитель (не на 100%, но все же) от коррупции – это достойная зарплата, позволяющая обеспечить пристойный (а не непристойно дорогой) уровень жизни.
Сверхвысокая же зарплата позволяет познать «элитную» жизнь и присесть на нее, как на наркотик.
Хотя пока в стране нет нетерпимости общества к коррупции во всех ее видах и на всех уровнях – от взятки в 20 грн. сантехнику и до самого «верха» – мы можем играться с зарплатами чиновникам до посинения. С известным успехом.
Джерело: блог Дмитра Тимчука