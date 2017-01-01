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    Думки вголос

    Про бізнес на крові патріотів на окупованому Донбасі

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 20:28
    • Розсилка

    Нам втирають, що без вугілля Донбасу ми помремо. Це з якої радості? Невже вугілля на земній кулі є тільки на Донбасі?

    Мовою оригіналу

    Депутат от БПП Ирина Луценко: «Мы не можем сегодня позволить себе бросить территории, где находятся сепаратисты и российские войска, мы не можем назвать эти территории на востоке Украины оккупированными, мы не можем не позволить себе торговать и вывозить оттуда уголь антрацит, с помощью которого на украинских электростанциях вырабатывается тепловая и электрическая энергия по одной простой причине – мы несем ответственность за восток Украины, мы несем ответственность за граждан Украины».

    …Себестоимость добычи антрацита на Донбассе – порядка 600 грн/тонна, цена в Донецке (если перевести с рублей в гривны) – порядка 1100 грн/тонна, «ахметовские» компании продают этот уголь Украине за 1800 грн/тонна, в Киевской обл. он стоит от 3500 грн/тонна. В год, согласно данным Кабмина, у ОРДЛО мы закупаем 9 млн тонн. Даже с учетом логистики на выходе имеем многие миллиарды, которые кладут себе в карман и «ЛДНР» (кстати, это случайно не пресловутое «финансирование терроризма»?), и Ахметов, и большие шишки в Киеве. Этой схемы хватает на всех. И это только уголь.

    Может, все же в этом причина яростного сопротивления некоторых наших политиков и высоких чиновников тому, чтобы оккупацию признать оккупацией, а не в христианской любви к жителям оккупированных территорий? И почему же тогда этой любви не наблюдается к жителям также оккупированного Крыма?

    Нам втирают, что Крым и Донбасс сравнивать нельзя. Это почему же? Единственный аргумент – что, мол, Россия не признала факт оккупации ОРДЛО. Так она и свою агрессию против Украины не признала, так что теперь, агрессии нет? Вообще-то факт преступления не зависит от того, признал его преступник или нет – это сугубо вымысел наших чиновников и, как видим, некоторых депутатов.

    Нам втирают, что без угля Донбасса мы помрем. Это с какой радости? Неужели уголь на земном шарике есть только на Донбассе? При том, что «международные цены» на него УЖЕ по факту вбиты в тарифы на коммуналку, которые оплачивают сегодня украинцы – в общем-то в этом и был смысл требований МВФ.

    Нам втирают, что признать оккупацию – это не гуманно по отношению к жителям ОРДЛО. А вот здесь опять вопрос к Кабмину: созданы ли такие условия для переселенцев, чтобы мы могли смело сказать – кому не нравится жить в оккупации, добро пожаловать на неоккупированную территорию Украины, здесь вас ждут и здесь вам рады?

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    ...Я никак не могу приветствовать нынешнюю блокаду Донбасса активистами, поскольку она осуществляется вне закона. Обращаюсь к нардепам, которые организовали ее: давайте же не подставлять перед законом людей, принимающих участие в блокаде, а используем законный метод – принятием ВР закона об оккупированных территориях.

    Тем же, кто сейчас вопит о недопустимости признания оккупации, могу сказать одно: ваши заявления глубоко циничны и аморальны. К тому же лицемерны, раз уж одновременно вы кричите об агрессии Путина и своем патриотизме. В бизнесе на крови нет патриотизма. И быть не может.


    Джерело: блог Дмитра Тимчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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