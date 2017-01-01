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    Думки вголос

    Путін придумав, як списати техніку, яку відправив на Донбас

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Вчора, 23:40
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Міноборони РФ запланувало масштабну утилізацію військової техніки

    Мовою оригіналу

    Мы всё гадали, каким макаром Путин будет списывать тысячи единиц вооружения и военной техники, переброшенных за три года на Донбасс.

    Ведь данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство.

    Кремль нашел выход. Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:

    • 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники, 
    • 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 
    • 7 млн единиц стрелкового оружия, 
    • 150 млн. единиц боеприпасов.

    Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі Донбас Путін військова техніка
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