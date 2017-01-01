Путін придумав, як списати техніку, яку відправив на Донбас
- Вчора, 23:40
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Розсилка
Міноборони РФ запланувало масштабну утилізацію військової техніки
Мовою оригіналу
Мы всё гадали, каким макаром Путин будет списывать тысячи единиц вооружения и военной техники, переброшенных за три года на Донбасс.
Ведь данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство.
Кремль нашел выход. Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:
- 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники,
- 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения,
- 7 млн единиц стрелкового оружия,
- 150 млн. единиц боеприпасов.
Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов.
Джерело: блог Дмитра Тимчука