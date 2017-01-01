Путін придумав, як списати техніку, яку відправив на Донбас

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Володимир Путін

Міноборони РФ запланувало масштабну утилізацію військової техніки

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Мы всё гадали, каким макаром Путин будет списывать тысячи единиц вооружения и военной техники, переброшенных за три года на Донбасс.

Ведь данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство.

Кремль нашел выход. Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:

9,9 тыс. единиц бронетанковой техники,

21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения,

7 млн единиц стрелкового оружия,

150 млн. единиц боеприпасов. Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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