Путін вигадав для України новий небезпечний план

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін не відмовляється від силового сценарію на Донбасі

Нічого нового в заявах Плотницького немає. Він повторює ті установки, які чує на нарадах за участю російських кураторів і представників адміністрації президента Російської Федерації. Після провалу силового сценарію зі створенням «Новоросії» Путіним розігрується новий сценарій – перетворення України на державу-маріонетку Кремля часів Януковича. Зараз активно піднімають голову вчорашні регіонали, розкручується «Опозиційний блок». Зважаючи на ресурси, які витрачаються на піар, їх електоральне поле зростає, зокрема на сході і півдні України.

Все це на тлі вкрай негативної соціально-економічної ситуації в Україні відкриває для Кремля вікно можливостей у намаганні проштовхувати більш проросійську владу і своїх ставлеників на ключові посади в Україні. Чим більше зараз дискредитується нинішня влада, чим більше підіймають голову проросійські сили в Україні, тим більше у Путіна шансів. Наступні вибори в Раду можуть стати точкою відліку, коли парламент України буде вже набитий проросійськими елементами і агентурою. Потім можна спробувати нав'язати і президента, який був би більш лояльний до Росії.

Реалізація такого сценарію не змусить Путіна відмовитися від силового сценарію на Донбасі. Для нього чим гірше, тим краще. Чим більше народ України буде незадоволений подіями на Донбасі, тим більше у Путіна з'являється можливостей для реалізації політичного сценарію. Силовий сценарій – прелюдія до політичного.

Активні бойові дії на Донбасі грають на руку Путіну, оскільки зберігають негативну соціально-економічну ситуацію. Мова йде не тільки про те, що ми втратили економічні потужності, а й про те, що в Україну не йдуть інвестиції. Міжнародні компанії не звертають увагу на ідеологічні моменти, але для них важливі позиції в рейтингу безпеки. Країна, в якій тривають бойові дії, завжди залишається в зоні ризику. Тому бойовими діями на Донбасі Путін обмежує інвестиції, які могли би підняти економіку України.

Малоймовірно, що загострення на Донбасі буде пов'язано з підготовкою Путіна до виборчої кампанії. Адже прогнозовано можна сказати, що він залишиться президентом. Або, як варіант, клон Путіна в особі Медведєва. Якщо трапиться диво, і до влади прийдуть опозиційні сили, то на ситуацію на Донбасі це не вплине. Ми не чули від російських опозиціонерів заяв по Криму і Донбасу, що суперечать позиції Кремля. І це зрозуміло - більшість росіян симпатизують і поділяють імперські прагнення Путіна. Будь-який політик, який буде закликати до справедливості, втратить рейтинги.

Джерело: Апостроф

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