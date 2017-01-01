Російські куратори бойовиків скомандували звинуватити Україну в підриві автівки ОБСЄ

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одна людина загинула, 3 поранені в результаті підриву машини СММ ОБСЄ на території, контрольованій «ЛНР».

Мовою оригіналу

По данным группы ИС, сразу после инцидента российские кураторы в «МГБ ЛНР» поставили задачу местным «функционерам» боевиков в «администрации главы ЛНР» и «минобороны ЛНР» по оперативному вбросу в информационное пространство тезисов о причастности ВСУ к подрыву представителей ОБСЕ.

В экстренном порядке были подключены российские журналисты-пропагандисты, работающие в «ЛНР». Так, от российского телеканала Russia Today к рабочей группе «МГБ-МО ЛНР» подключен некто Павел, работающий с журналистом этого же телеканала Романом Тихоновым.

Задача рабочей группы – экстренное производство контента для СМИ с обвинениями в подрыве представителей СММ ОБСЕ «украинской ДРГ», якобы установившей взрывное устройство возле населенного пункта Пришиб (Славяносербский р-н, Луганская обл.), где и произошел подрыв. Отметим: подрыв произошел возле н.п., расположенного напротив н.п.Трехизбенка, находящегося под контролем ВСУ. Это традиционно «жаркий» участок, характеризующийся тем, что вот уже третий год в период с весны по конец осени здесь, вдоль р.Северский Донец, активно действуют ДРГ российско-террористических войск. В частности, как группы спецназа ГРУ ГШ ВС РФ, «работающие» на ротационной основе, так и ДРГ из местных боевиков и российских наемников. Характерной чертой «работы» ДРГ оккупантов является сплошное минирование местности как в своих тактических тылах, так и тактическом тылу ВСУ, а также пренебрежение составлением карт и схем минных полей. Также пролить свет на данный инцидент помогло бы изучение местности в данном районе на поиск других аналогичных взрывных устройств и изучение их маркировки – не вызывает сомнений о принадлежности этих ВУ к армии РФ. Но, конечно же, оккупанты никому не позволят провести такое расследование.

Джерело: Информационное сопротивление

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»