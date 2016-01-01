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    Думки вголос

    Російським маніякам-людожерам все ще замало крові

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • 20 Грудня, 19:39
    • Розсилка
    Михайло Александров
    Михайло Александров

    Маніакальна шизофренічна маячня якраз в дусі МЗС Росії і людиноненависницького режиму Путіна

    Мовою оригіналу

    Очередной путинский упырь, некий «ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России» Михаил Александров: «Нам нужно использовать момент, когда ВСУ нарушит перемирие. Как только перемирие нарушится, должно начаться крупномасштабное наступление войск Донбасса при поддержке нашей авиации и дальнобойных систем... Уже на уничтоженные позиции, будут выдвигаться войска Донбасса, которые будут зачищать ее просто».

    Российским маньякам-людоедам мало, что они залили украинский Донбасс кровью украинцев в своей проклятой «гибридной войне». Им нужна уже открытая агрессия, авиационные бомбардировки и ракетные обстрелы территории Украины, «просто» тотальная «зачистка». Маниакальный шизофренический бред как раз в духе МИД России и человеконенавистнического режима Путина в целом… К тому, что весь мир уже прекрасно знает, как вину за свои провальные наступления на Донбассе и срывы любых мирных договорённостей московские ублюдки лихо сваливают на Киев.

    Направляю СБУ депутатский запрос с просьбой дать оценку данному заявлению российского подонка в личине «доктора политических наук» (да, российским докторам наук другие доктора нужны) и возбудить уголовное дело по его людоедским призывам. Также надеюсь, что в Европе подобные заявления не останутся без внимания – хотя против подобных путинских шавок нужен только один вид персональных санкций: публичная стерилизация.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

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    Росія
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