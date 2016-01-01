Російським маніякам-людожерам все ще замало крові

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Михайло Александров

Маніакальна шизофренічна маячня якраз в дусі МЗС Росії і людиноненависницького режиму Путіна

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Очередной путинский упырь, некий «ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России» Михаил Александров: «Нам нужно использовать момент, когда ВСУ нарушит перемирие. Как только перемирие нарушится, должно начаться крупномасштабное наступление войск Донбасса при поддержке нашей авиации и дальнобойных систем... Уже на уничтоженные позиции, будут выдвигаться войска Донбасса, которые будут зачищать ее просто».

Российским маньякам-людоедам мало, что они залили украинский Донбасс кровью украинцев в своей проклятой «гибридной войне». Им нужна уже открытая агрессия, авиационные бомбардировки и ракетные обстрелы территории Украины, «просто» тотальная «зачистка». Маниакальный шизофренический бред как раз в духе МИД России и человеконенавистнического режима Путина в целом… К тому, что весь мир уже прекрасно знает, как вину за свои провальные наступления на Донбассе и срывы любых мирных договорённостей московские ублюдки лихо сваливают на Киев.

Направляю СБУ депутатский запрос с просьбой дать оценку данному заявлению российского подонка в личине «доктора политических наук» (да, российским докторам наук другие доктора нужны) и возбудить уголовное дело по его людоедским призывам. Также надеюсь, что в Европе подобные заявления не останутся без внимания – хотя против подобных путинских шавок нужен только один вид персональных санкций: публичная стерилизация.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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