Розмінування всієї території Донбасу - небезпечний намір Хуга

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмінування Донбасу

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі розміновувати всю територію.

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При всем уважении, это очень опасное заявление. Как и все остальные призывы проводить гуманитарное разминирование на Донбассе – по крайней мере, вдоль линии разграничения в прифронтовой зоне – уже сегодня.

Разминирование возможно и необходимо только при достижении нулевой активности российско-террористических войск.

Без этого разминирование будет больше похоже на провокацию. Ведь после проведения таких мероприятий и рапорта о том, что определенный район является полностью безопасным, нет никаких гарантий, что уже через несколько часов очередная ДРГ российского спецназа, местных боевиков или российских наемников не натыкает там новых взрывных устройств. А это – новые жертвы среди гражданского населения, которое будет уверено, что в данном районе мин нет.

Ну это же элементарные и очевидные вещи! И очень странно, что представители международных организаций, имеющих отношение к мониторингу зоны АТО на Донбассе, требуют разминирования, не констатируя полного прекращения боевых действий.

Здесь более уместным представляется призыв представителей СММ ОБСЕ к собственной организации и к ЕС оказать давление на РФ в выполнении первых пунктов Минска, после чего только и можно будет говорить о разминировании.

Джерело: Информационное сопротивление

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