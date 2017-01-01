Руками прокуратури добро завжди перемагає зло
- Сьогодні, 07:32
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Розсилка
Фото: Думская.net
Олексій Гончаренко
Чарівно, що хулігани таки не змогли позбавити зору нашого колегу А. Гончаренко.
Мовою оригіналу
Между сознательной и ангажированной частями публики сразу разгорелись споры о постановке. Мне кажется, это вовсе не главное. Главное – мораль этой истории. А она такова:
- Сепаратист на депутата ловится куда лучше, чем, к примеру, на начальника ЖЭКа. В связи с этим настораживает, как резво вчера покинула Раду сразу вся фракция «Самопомощи». Возможно, они что-то узнали…
- Российская пропаганда любой повод использует себе во благо. Вот перл одного из агитпроповских ресурсов РФ: «Гончаренко стал участником совершенно аморальной провокации в отношении убитого горем отца, сын которого погиб от рук неонацистов 2 мая в Одессе. Судьба еще одного человека сломана ради пиара скандального депутата из партии президента Петра Порошенко». Без комментариев.
- Руками прокуратуры добро всегда побеждает зло. И это главное.
Джерело: блог Дмитра Тимчука
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