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    Думки вголос

    Руками прокуратури добро завжди перемагає зло

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 07:32
    • Розсилка
    Олексій Гончаренко
    Фото: Думская.net
    Олексій Гончаренко

    Чарівно, що хулігани таки не змогли позбавити зору нашого колегу А. Гончаренко.

    Мовою оригіналу

    Между сознательной и ангажированной частями публики сразу разгорелись споры о постановке. Мне кажется, это вовсе не главное. Главное – мораль этой истории. А она такова:

    1. Сепаратист на депутата ловится куда лучше, чем, к примеру, на начальника ЖЭКа. В связи с этим настораживает, как резво вчера покинула Раду сразу вся фракция «Самопомощи». Возможно, они что-то узнали…
    2. Российская пропаганда любой повод использует себе во благо. Вот перл одного из агитпроповских ресурсов РФ: «Гончаренко стал участником совершенно аморальной провокации в отношении убитого горем отца, сын которого погиб от рук неонацистов 2 мая в Одессе. Судьба еще одного человека сломана ради пиара скандального депутата из партии президента Петра Порошенко». Без комментариев.
    3. Руками прокуратуры добро всегда побеждает зло. И это главное.
    Джерело: блог Дмитра Тимчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    СБУ кримінал Генпрокуратура Олексій Гончаренко викрадення
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