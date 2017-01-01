Шанс для України від непередбачуваного Трампа

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перемовини у рамках Нормандського формату

Україна повинна скористатися шансом і запропонувати свою дорожню карту по Мінську

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Изначально было очевидно, в чем главная прелесть нового президента США: Трамп — не предсказуем. Трамп не был профессиональным политиком и никогда не был встроен в систему власти в США. Москва в этом плане побежала впереди паровоза и, используя его некоторые комментарии, его лозунги, начала трактовать его риторику в свою пользу. Сначала ведь Трамп, грубо говоря, смотрел на политическую картину, в том числе и на международные отношения США, с точки зрения рядового американца. Стена с Мексикой, перенос производства в США, риторика относительно отношений с Россией – все эти заявления свидетельствовали об этом. Было понятно, что, одно дело, когда человек объявляет информацию на уровне рядового гражданина, а другое – когда он уже обладает другим массивом информации.

После встречи с главами разведслужб США он поменял мнение. Ему предоставили соответствующую информацию и данные. Соответственно, то, что делает сейчас Трамп, это не действия кандидата в президенты США во время предвыборной кампании. Это уже мнение человека, который осознает и принимает решения государственного уровня. В этой ситуации для Украины открывается огромное окно возможностей в плане дальнейшей не только продолжения поддержки США, но и ее наращивания. Поскольку в этой ситуации Украина объективно выступает в роли жертвы российской агрессии. А значит, может рассчитывать на помощь, и как минимум сочувствие от международного сообщества.

Что касается дальнейших действий США относительно Украины – неизвестно. Однако, то, что мы сейчас видим, должно вселять надежду — новая администрация президента США все более адекватно расценивает ситуацию. И мы можем рассчитывать на помощь в различных сферах, в том числе и в военно-техническом и дипломатическом плане. Однако если говорить относительно переформатирования «Минска», то здесь возникает вопрос о том, что эти соглашения зафиксированы резолюцией Совбеза ООН. Не думаю, что США даже при всей критике со стороны международного сообщества в адрес ООН просто проигнорируют резолюцию и скажут, что она ничего не стоит. И вряд ли станут изобретать что-то новое. Скорее всего, нужно идти по следующему пути. Украина должна начать эту работу с США. В частности, нужно принять законодательство про оккупированные территории, про восстановление территориальной целостности. Мы должны сначала законодательно закрепить свое виденье «Минска». Вот недавно посол Германии заявил, что можно проводить выборы под дулом российских автоматов. В Украине его обвиняли в чем угодно, и говорили, что он неадекватен. Но формально он прав. В «Минске» написано, что сначала выборы. Мы должны исходить из других принципов, чем те товарищи в Москве, которые пытаются навязать нам такую повестку дня. Мы должны говорить о том, что до проведения выборов хотим выполнить ряд условий, которые соответствуют критериям в отношении проведения выборов, установленными в ЕС и ОБСЕ.

Мы не можем Минские соглашения, которые подписаны непонятно кем, ставить выше, чем критерии, которые выработаны Евросоюзом. Исходя их этих соображений, мы должны прописывать свою повестку дня. То есть свой вариант, свой сценарий, свою «дорожную карту» в исполнении «Минска», но так видим мы, и с точки зрения защиты наших интересов. Тогда будет уже закон, с которым Украина уже может выходить на международное сообщество и говорить: вот, смотрите, это не просто желание Порошенко или кого-то в Раде, а это – воля украинского народа. Вот это и есть та «дорожная карта», которую нам обещала нормандская четверка показать в конце ноября 2016 года, но так и не сделала этого. То есть мы должны эту инициативу брать на себя. Мы постоянно находимся в мирном диалоге вокруг проблемы на Донбассе, постоянно работаем ситуативно, и постоянно находимся на шаг позади Кремля. Сначала он навязывает нам инициативу, а мы потом на нее реагируем – это неправильно. Как раз Минские соглашения дают возможность нам показать инициативу и диктовать свои условию. В нынешней ситуации как раз, и США могут поддержать такой ход событий и такое видение Украиной регулирования проблемы на Донбассе, нам эта помощь очень понадобится.

Джерело: Апостроф

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