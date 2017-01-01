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    Думки вголос

    У Путіна придумали нову стратегію для терористів «Л/ДНР»

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка

    Про нову стратегію Путіна Донбасом

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    В «ЛДНР» усиленно разыгрывается карта «оформившихся и самодостаточных» квазигосударственных образований. Это – часть новой стратегии по Донбассу Путина, который понял, что его тактика по навязыванию европейцам и администрации Трампа спектакля 2017-го года под названием «Украина – страна-террорист» провалилась, и ищет дальнейшие варианты действий.

    Таковых видится два. Первый – имитировать окончательное оформление «ЛДНР» в виде квазигосударственный формирований, и тем самым давить на Киев – взять ОРДЛО назад на условиях Путина. В случае неудачи – приднестровский сценарий. Второй вариант, конечно же, для Москвы куда хуже по сравнению с видимым ею вариантом выполнения Минских соглашений, но, как говорится, на безрыбье и лифчик портупея.

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    Сейчас трудно сказать, готов ли Кремль признать «ЛДНР» в качестве «независимых государств» (а тем более – принять в перспективе в состав РФ), как то г-н Сурков обещал Захарченко и Плотницкому еще в конце прошлого года, но степень неадекватности Путина общеизвестна, а потому можно ожидать всякого. Факт же в том, что недавнее признание Путиным документов «ЛДНР» только подхлестнуло рвение руководства обоих квазигосударственных недоразумений.

    Именно из этой серии – «указ» А.Захарченко о закреплении за линией соприкосновения статуса «государственной границы». Ибо, если речь идет о судьбе квазигосударства, то, как минимум, у него должны быть какие-то границы. Не вызывает сомнений, что г-н Захарченко в слезах и соплях подписывал этот «указ», ставящий крест на его шизофренических мечтах «взять Киев и Львов», а затем омыть свои сапоги из российской «гумпомощи» в водах Ла-Манша. Но сопли Захарченко интересуют Путина поскольку поскольку, для него сейчас главное – самому понять, что делать с оккупированным Донбассом, раз уж Киев при всех московских потугах артачится взять назад донбасский гадюшник «русского мира» на условиях Кремля. И рассматриваются самые неадекватные варианты.

    Именно поэтому в «ЛДНР» сейчас вновь стали готовиться ко второму шагу после определения «госграниц» - проведению «местных выборов» без участия Украины. И здесь террористам срочно понадобилось устранить со сцены Ахметова – потому нынче и запретили деятельность в ОРДЛО его фонда «Поможем». Ведь весь прошлый год «МГБ ДНР» настойчиво докладывало Захарченко об угрожающе высоких рейтингах Ахметова в среде местных жителей – и хотя он едва ли сам сунется на «выборы» в Донецке (да и зачем? За три года войны Ринат Леонидович стал гроссмейстером по откладыванию яиц сразу в две корзинки – украинскую и ОРДЛО, его и в Украине неплохо кормят), но засунуть табуны своих людей в «органы местной власти» оккупированных районов вполне может.

    К сожалению, в этих условиях сегодня у Киева нет не только вариантов стратегии для различных сценариев, навязываемых Москвой в отношении Донбасса, но и хотя бы какого-то базового, концептуального видения восстановления территориальной целостности страны. И в этом на сегодня наша главная слабость.

    Джерело: Информационное сопротивление

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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