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    Думки вголос

    Як далеко Путін зайде в мілітаризації Криму

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 07:32
    • Розсилка

    Пік мілітаризації Криму може залежати від ситуації в Сирії

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    Россия давно пытается на примере того же Крыма продемонстрировать, что она хозяйка в Черноморско-каспийском регионе. Если в Каспийском регионе у нее из наиболее серьезных противников только Иран, но, как мы знаем, РФ давно дружит с Ираном, то в Черном море возникают куда большие проблемы. В Черном море, во-первых, есть Турция, которая тоже претендует на региональное лидерство достаточно давно и с которой у России довольно загадочные отношения. Период обострения между этими странами резко меняется периодом декларативной теплой дружбы. В любом случае уже не приходится говорить, что Турция – верный и надежный союзник России. Турция поступает так, как считает нужным на данном этапе. Не исключено, что сегодня, если Эрдоган обнимается с Путиным, то завтра, если турецкая власть решит, что ей выгодно нечто другое в регионе, то опять станет врагом номер один для россиян.

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    Еще один момент – присутствие стран НАТО, которые имеют выход к Черному морю. Соответственно, вхождение кораблей НАТО в Черное море вызывает очень негативную реакцию россиян, которые начинают кричать о милитаризации, о подготовке холодной войны между НАТО и РФ. Однако совершенно очевидно, что спровоцирована новая холодная война исключительно Москвой. Вот поэтому для РФ так важно укрепление своих региональных позиций, и она воспринимает Крым как военно-политический плацдарм. То есть, набивая его войсками, она демонстрирует, что Россия в регионе имеет очень серьезные позиции в военном плане. То же самое касается и увеличения военно-морского флота в Черном море. Для начала они создали очень мощный плацдарм с системой противовоздушной обороны, имею в виду Крым, набили его войсками. Сейчас там формируют 22-ю армию из войск, которые перебрасывались на протяжении трех лет на территорию Крыма. Сейчас пришло время увеличивать и надводную, подводную составляющую.

    Существует еще один фактор, на который следует обращать внимание – действия России в Сирии. Россиянам наиболее оптимально перетаскивать силы и средства в Сирию надводным путем из Черного моря. Однако на данный момент можно обосновать все это увеличение военно-морского флота сирийскими потребностями россиян, но ими не объясняется набивание сухопутными войсками оккупированного Крыма. Поэтому тут не столько проблема в Сирии, сколько в более глобальных претензиях россиян.

    Пик милитаризации Крыма может зависеть от ситуации в Сирии. Если Россия пойдет на свертывание присутствия там, то не исключено, что и в Крыму мы будем наблюдать (по крайней мере, что касается Черноморского флота) более-менее стабилизацию в этом плане. При всех стараниях, усилиях россиян на господство в море, нужно понимать, что Черное море – это довольно неблагоприятный театр военных действий в случае какого-либо вооруженного конфликта. Черное море – закрытое и очень маленькое. Соответственно, те системы вооружения, которые есть у РФ и стран НАТО — полностью перекрывают акваторию Черного моря. Грубо говоря, нужно эти комплексы устанавливать на берегу и обстреливать всю акваторию Черного моря. То есть, ЧФ РФ и вообще военно-морское присутствие россиян в этом регионе – большого смысла не имеет.


    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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