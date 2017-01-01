Як невгамовний Путін спробує списати всі гріхи на Київ

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затишшя бойовиків пояснювалося нестачею боєприпасів і перегрупуванням

В Авдеевке с конца января не было никакой деэскалации. Были небольшие перерывы, снижение интенсивности обстрелов. За первую неделю января – начало февраля, когда пошла эскалация, боевики израсходовали боеприпасы. В связи с этим, им пришлось проводить расследование, поскольку по бумагам шло одно количество расходов боеприпасов, а в реальности обстрелы были намного интенсивней. Причиной этого стало отсутствие оперативной информации. Перерасход был такой, что боевики запрашивали российское командование экстренно пополнить запасы боекомплектов не только на передовой, но и на базах. По нашим данным, для срочного пополнения запасов боевиков на Донбассе, было принято решение использовать запасы Южного военного округа РФ. Только этой ситуацией объяснялось до недавнего времени снижение интенсивности обстрелов боевиками, и это касается не только Авдеевки, но и других направлений тоже – Докучаевск, Светлодарская дуга, Приморское направление.

Второй фактор, который влиял на большую или меньшую интенсивность вражеских обстрелов – это перегруппировка силовых средств боевиков. Им было принципиально важно, чтобы ОБСЕ не зафиксировало перемещение, в частности, тяжелых вооружений боевиков в зоне АТО.

Касательно их дальнейших действий, то план тут совершенно очевиден. Попытки россиян сейчас через своих клевретов в Луганске и Донецке говорить о каком-то отведении войск, о готовности выполнять Минские договоренности, о чем заявлялось десятками раз, это – только прикрытие для того, чтобы Россия и дальше обвиняла Украину в том, что именно она срывает «Минск». Мол, мы отводим войска, мы все выполняем. В это же время они проводят совершенно иные действия прямо противоположные: продолжают обстрелы, проводят попытки наступления в тактическом масштабе. То есть речь идет о не более, чем информационной операции, за которой ничего не стоит, кроме желания неугомонного Путина все грехи списать на Киев и обвинить Украину в срыве «Минска».

Вся эта эскалация – только цветочки. Ягодки мы будем пожинать в апреле. Сейчас Россия по своим каналам попытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И апрель - очень подходящий для этого месяц, ведь именно тогда заканчивается иммунитет правительства Гройсмана. Для Москвы сейчас важно ту анархию, в которой оказалась Украина, превратить в полную анархию, и максимально использовать нестабильную ситуацию в нашей стране. В этих условиях первый вопрос, который РФ будет задавать западному сообществу, зачем помогать Украине, ведь там творится анархия. Цель всего этого проста - снять с себя подозрения и санкции, а всю ответственность свалить на Киев.

Джерело: Апостроф

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