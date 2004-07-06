Як російські ЗМІ відреагували на український безвіз. Дослідження

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим

Пропаганда РФ намагається добитися цілей масштабом використовуваних ресурсів, нехтуючи відпрацюванням деталей і цілісністю сценарію

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Успешное голосование в Европарламенте относительно отмены визового режима для Украины со стороны ЕС стало поводом для весьма масштабной информационной спецоперации, проведенной спецслужбами РФ на протяжении 06-08.04.2017 г.

В ходе данной спецоперации и российские, и украинские прокремлевские СМИ работали по одному шаблону, распространяя одни и те же месседжи, при этом наблюдалось полное совпадение этапов спецоперации в российских и украинских прокремлевских масс-медиа, что в целом не вызывает сомнений об их координации единым центром.

Задача – перехват инициативы

Данная спецоперация Кремля не была ситуативной, а тщательно планировалась и готовилась заранее, о чем свидетельствует оперативность в ее реализации тотчас после принятия решения Европарламента о безвизе для Украины 6 апреля с.г. Представителями (журналистами) участвующих в операции СМИ заранее были подготовлены необходимые заготовки репортажей, статистический материал, комментарии различных «экспертов», направленные на дискредитацию безвиза.

Главной задачей спецоперации стал оперативный «вброс» заранее выработанных месседжей. С тем, чтобы перехватить инициативу в информационном поле Украины и постараться изначально вызвать негативное отношение или хотя бы скепсис к решению Европарламента о безвизе у целевой аудитории.

При этом для целей спецоперации было крайне важным сработать на опережение, выдав подготовленные месседжи до появления и широкого распространения каких-либо официальных разъяснений со стороны украинских властей в отношении безвизового режима, решение о котором было принято Европарламентом.

Например, после появления информации о принятом безвизе 6 апреля прокремлевский ресурс Страна.ua очень оперативно (в 14:47 6-го апреля) опубликовал пространную редакционную статью «Европарламент одобрил безвиз для Украины. Можно паковать чемоданы?», в которой реализовал часть главных месседжей спецоперации. Для усиления доверия к аргументам авторов были использованы отдельные цитаты и данные из авторитетных источников («Экономическая правда», исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и «Центра Разумкова»). При этом основные нужные месседжи по дискредитации безвиза были озвучены в виде комментариев «экспертов» в лице представителей туристических фирм (априори выступают как оппоненты безвизового режима, который ухудшает условия для их бизнеса, в связи с чем их заангажированность в данной теме не вызывает сомнений).

Подобный прием – публикация комментариев представителей туристического бизнеса, представленных в виде экспертов по безвизу, с явно выраженной целью дискредитации безвизового режима – применил и украинский ресурс «Вести».

Однако таким «сложным» путем, с манипуляциями и поиском подходящих «экспертов», пошли те контролируемые российскими спецслужбами украинские СМИ, которые якобы законно работают в Украине. Созданные же ФСБ РФ «украинские» масс-медиа, расположенные в РФ, как обычно, распространяли нужные месседжи, не заботясь об имитации соблюдения базовых стандартов журналистики.

Например, также достаточно оперативно, 6 апреля, «Новостное Агентство Харькова» опубликовало «редакционный комментарий» под названием «Не наскакали, а заслужили: украинцы рассказали «загнивающей» России, как получить безвиз», в котором дискредитация безвиза на основе установленных месседжей спецоперации была построена исключительно на оценочных суждениях автора и одной-единственной цитируемой публикации в соцсети безвестного пользователя (в публикации представлен как «один из пользователей соцсети»).

Особенности и месседжи

Особенностью данной спецоперации можно считать крайне высокую интенсивность и скоротечность основного и заключительного (закрепляющего) этапов.

Это легко объяснимо: после создания основного информационного повода (принятие Европарламентом решения 6 апреля), понимая, что для разъяснений реального механизма безвиза и развенчания распространяемых фейков, украинской власти много времени не понадобится, режиссеры данной ИПСО по сути провели основную часть спецоперации всего за 2-е суток, на основном этапе усиленно насытив информпространство фейками о безвизе, призванными сформировать негативное/скептическое отношение к мишени спецоперации со стороны целевой аудитории (6-8 апреля), и тут же проведя заключительный (закрепляющий) этап (7-8 апреля).

В ходе основного этапа спецоперации (06-08.04) продвигались такие месседжи:

Главный месседж - безвиз не упростит, а усложнит въезд в ЕС:

«…При поездках в страны Евросоюза, украинцам стоит учитывать все риски (…) стоит ожидать также новых ограничений от ЕС и всех возможных неприятностей на границе».

РИА Новости-Украина, 07.04

«Безвиз вовсе не значит, что теперь украинцам не надо собирать документы для подтверждения цели визита в ту или иную страну. Финальное решение, пересечет ли турист границу, примет визовый офицер. Нужно четко и внятно озвучивать цель визита. А еще – при первом требовании показать документы, которые затребует офицер».

«Вы сами подсчитайте. Если не за визу платить, то за биометрический паспорт – это минимум 1350 грн, а если нужно срочно, то и все 4 тысячи. А потом на границе вдруг что не так – и все равно в итоге визу делать придется. И все равно кучу документов собирать надо – из банка, бронь отеля, билеты туда и обратно и т.д.».

«Безвиз – это как будто ты «зайцем», без билета, едешь в троллейбусе и все время дрожишь – а не выкинут ли тебя из него».

Страна.ua, 06-07.04

«Каждый, кто захочет им (безвизовым режимом) воспользоваться, столкнется с процедурами прохождения паспортного контроля. Речь идет о необходимости предоставления документов о времени, месте проживания, финансовой состоятельности и т.п.»

Украина.ру 06.04

«Безвизовый режим отнюдь не означает, что вам можно будет купить билет, собрать чемодан и спокойно поехать или полететь в Европу. Эксперты считают, что даже с отсутствием виз для украинцев особых послаблений не будет. За пограничниками оставили право останавливать каждого украинца.»

«Если ты получил визу, то уже в Киеве можешь быть уверен на 100 процентов, что доедешь до места назначения. А так — летишь в неизвестность, и вполне может случиться, что тебя не пустят в страну. Так что это не облегчение путешествий, а только перенос ограничений из визовых центров и посольств на границу»

Вести (vesti-ukr.com), 06.04

«Теперь все документы, которые раньше украинцы предъявляли в визовых центрах и консульствах им надо будет брать с собой на границу и там доказывать европограничникам, что ты не попрошайка или проститутка, а честный почти эуропеец. (…) Огромное число украинцев будут «заворачивать» с границы. Особенно первые полгода.»

«Новостное Агентство Харькова», 08.04

«Документы, необходимые для въезда в ЕС, будут проверять на границе, а не как раньше в консульстве, из-за чего будут возникать дополнительные сложности.»

UA1, 07.04

также реализовывались месседжи:

- безвиз приведет к массовому выезду украинцев в Европу;

- в реальности безвиз не нужен украинцам или нужен очень небольшому числу украинцев;

- безвиз нужен украинской власти, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри страны.

На закрепляющем этапе спецоперации (07-08.04) в информпространство внедрялись два месседжа:

1. Решение о введении безвизового режима со стороны ЕС окончательно не принято, а потому радость преждевременнна;

2. ЕС, введя безвизовый режим, может очень быстро отменить его, и предпосылки к этому со стороны Украины якобы уже созданы.

Подконтрольные террористам и российские СМИ

Стоит отметить, что российские СМИ в ходе данной спецоперации реализовывали, кроме указанных выше, также и специфические месседжи, направленные на население РФ и оккупированных территорий Донбасса.

В частности, для российской аудитории реализовывались месседжи о том, что для российских граждан безвизовый режим РФ с ЕС не имеет значения, с акцентом на «цену», которую Украина якобы заплатила за безвиз – «разрушенная страна», «гражданская война», «обнищание населения» и т.д.

«Украинские патриоты почему-то решили, что их безвиз — огромная трагедия для России… создается впечатление , будто сама цель существования «незалежной» - поэффектнее нагадить соседям. Только вот в России почему-то пока никто… не завыл от обиды. Наверное потому, что для россиян безвиз — не мечта всей жизни. Ради которой можно страну развалить».

Московский Комсомолец.06.04

Одновременно отмечалась активизация в публикации российскими СМИ материалов о помощи Донбассу, оказываемой Россией, а также о том «процветании», которое постигло Крым после оккупации.

По такому же «альтернативному пути» пошли основные СМИ «ДНР» и «ЛНР», которые полностью проигнорировали новость о безвизе для Украины (хотя для граждан Украины, проживающих на территории оккупированных районов, очевидно, эта тема была отнюдь не безынтересна), однако резко активизировали информационную подсветку проекта «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса», направленного для жителей территории, контролируемой Украиной. Подобная попытка перебить информационный эффект от победы Киева наблюдалась очень явно.

Например, только на протяжении 7 апреля подконтрольный «ЛНР» ресурс «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) выдал 13 сообщений о «небывалых успехах» «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» под заголовками вроде »Гумпрограмма показывает, что ЛНР помнит о жителях подконтрольных Киеву районов», «Сотни пенсионеров с подконтрольных Киеву районов получают медпомощь в ЛНР по гумпрограмме», «Более 400 человек обратились на «горячую линию» по вопросам гумпрограммы по воссоединению», «Результаты реализации гумпрограммы уже превысили ожидания» и т.д. Тогда как ранее информационные сообщения о данной программе публиковались в намного более скромных масштабах.

Также информпространство ОРДЛО наполнили сообщения о «достижениях» «молодых республик» - о восстановлении разрушенной инфраструктуры, росте уровня социальной защиты (в частности, относительно соцвыплат к 9 мая), восстановлении системы профтехобразования и пр.

Атака в Интернете

Кроме «подбора экспертов», в нынешней спецоперации задействованными СМИ массово использовался полюбившийся в последнее время некоторым масс-медиа такой идеальный прием манипуляций, как «мнение Фейсбука».

Это тематическая подборка комментариев из соцсетей, когда в СМИ публикуются посты пользователей без учета и указания их социального статуса, «веса» (количества подписчиков) в соцсетях, проверки реальности аккаунтов и, естественно, представляющих только (или в основном, с большим перегибом в «нужную» сторону) одну точку зрения, создавая тем самым иллюзию отражения мнения основной части сообщества соцсети. (Конечно, публикация комментариев из соцсетей активно используется и теми СМИ, которые стараются объективно освещать события, но их характер публикаций отличается прежде всего тем, что пропорционально, в равной степени предоставляются различные точки зрения.)

Например, украинское издание «Вести» в материале с заголовком «Зрада» или «перемога»: реакция сетей на безвиз» (07.04.2017) с заставочным фото-демотиватором негативного плана по отношению к безвизу, дало подборку 9 комментариев из соцсетей, из которых один - положительный, один - условно положительный, 7 - ярко выраженные негативные. При этом для усиления негативного эффекта комментарии снабжены соответствующими «пояснениями» от редакции, по сути реализовывающими установленные месседжи: «Многие жители страны смеются, что к моменту введения безвиза, правительство успело довести страну до такого состояния, при котором денег не хватает даже на еду, куда уже говорить про билет в Европу», «…безвизовый режим станет зеленым коридором для контрабандистов, а также спровоцирует очереди на границе», «многие обитатели фейсбука отметили, что в жизни трудящегося украинца ничего от нововведения не поменяется.».

Объективности ради стоит заметить, что и определенная часть ЛОМов (лидеры общественного мнения), демонстрирующих оппозиционность к власти, но являющиеся в целом проукраински настроенными, в комментариях СМИ и в соцсетях высказали скептическое отношение к безвизу в силу того, что он не укладывается в общую выстраиваемую ими парадигму «исключительной отрицательности» нынешней украинской власти. Основной аргумент при этом состоит в том, что в силу бедности основной части населения Украины, безвиз не отразится на широком круге украинцев, а следовательно, никакого смысла в нем якобы нет (интересно, что немалая часть этих же ЛОМов ранее высказывали скпесис по отношению к введению безвиза, и строили на его отсутствии свою критику власти).

Комментарии такого рода широко подхватывались задействованными в спецоперации СМИ, поскольку в этом постулате («безвиз украинцам не нужен» или «безвиз положительно отразится на очень небольшой части украинцев») состоял один из главных месседжей, продвигаемых в ходе спецоперации, а в данном случае можно было использовать комментарии вполне реальных и авторитетных лидеров мнений.

В данном случае Кремль прибег к испытанной им на протяжении 2015-2016 гг и весьма эффективной «тактике маскировки» своих операций под объективное недовольство и критику украинской власти со стороны большой части украинцев. Это, как и в случаях с критикой оппозиционного толка действий официального Киева, и в случае с организацией различных акций протеста на фоне негативной социально-экономической ситуации в Украине, именно тот случай, когда очень трудно определить: речь идет о действиях, организованных спецслужбами РФ, или же последние не имеют к событиям никакого отношения. Хотя в данном случае, как и чаще всего, российские спецслужбы просто «вслепую» используют действия/позицию украинских общественных деятелей/активистов/политиков/блогеров в своих целях. Это никак не делает данных деятелей соучастниками ФСБ, но и не отменяет эффективности использования последней их действий или позиции.

Также, традиционно для масштабных ИПСО Кремля, к ней были активно подключены соцсети - главные месседжи спецоперации активно продвигались через соцсети группами и пользователями, подконтрольными российским спецслужбам.

Эта атака была настолько мощной и явной, что на нее сразу отреагировали даже обычно очень сдержанные представители ЕС. Так, пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявил о том, что сразу после известия о решении Европарламента о безвизовом режиме с Украиной в соцсетях наблюдается резкая активизация троллей, и даже намекнул на их причастность к РФ (что можно считать редким исключением в комментариях официальных представителей ЕС, весьма осторожно относящихся к любым намекам на противоправные действия России). В частности, Давид Стулик уточнил: «Если посмотреть на то, откуда шли эти мифы, то они шли в соцсетях с так называемых троллевских анонимных аккаунтов, в основном на русском языке почему-то».

Кроме «троллей-анонимов», в операции были задействованы и узнаваемые лица – например, отмечалось распространение в соцсетях главных месседжей представителем и одним из спикеров пророссийской политической партии «Оппозиционный блок», народным депутатом Украины Александром Вилкулом, который умудрился в очень короткий пост вложить сразу несколько месседжей, написав: «Власть реально не очень рада безвизу, который не имеет значения для 99% украинцев. Это же не право на работу или учебу, это возможность поехать в турпоездку. Теперь надо искать новый фетиш, чтобы отвлекать людей от проблем в стране. Но сам факт, конечно, позитивный. Экономия - 30 евро на визе.». Интересно, что при этом сам А.Вилкул – член Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Выводы

Традиционно для информационных спецопераций Кремля, в продвигаемых месседжах данной ИПСО не было целостного видения, они не выстроены в логичную систему и порой прямо противоречат друг другу, будучи направленными сугубо на эмоциональное восприятие, а потому не выдерживают малейшей попытки критического анализа.

Например, постулат «безвиз коснется только очень небольшой части украинцев» прямо противоречит постулату «с введением безвиза огромное количество украинцев выедет в Европу на заработки», однако оба постулата спокойно транслируются одними и теми же СМИ.

Последний нюанс свидетельствует о том, что в российских спецслужбах по-прежнему «хромает» система планирования подобных информационных спецопераций, и пропаганда РФ пытается добиться целей масштабом используемых ресурсов, пренебрегая отработкой деталей и целостностью сценария. В этих условиях, как и прежде, российских пропагандистов и их ресурсы в Украине спасает отсутствие (или нежелание) критического мышления у львиной доли целевой аудитории пропаганды Кремля.

Однако эти просчеты кремлевских пропагандистов и российских спецслужб не снимают ответственности за противодействие подобным операциям со стороны госструктур Украины. В данном случае для нейтрализации основных месседжей достаточно было своевременно обеспечить информирование населения об особенностях безвизового режима с ЕС. В то же время, при всей продолжительности «безвизовой эпопеи», к моменту принятия решения Европаламентом, как свидетельствуют опросы Киевского международного института социологии, только 25% украинцев знали, как будет работать безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза.

Стоит помнить, что отсутствие информации о текущих событиях и процессах у населения является главным условием для успешного проведения информационных спецопераций со стороны противника. Потому для их нейтрализации нужна эффективная работа даже не украинских спецслужб, а, в первую очередь, та информационная деятельность министерств и ведомств Украины, которую они должны осуществлять по определению.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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