Як Україна може озброїтися на гроші США

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Steve Dock / Defence Images / Flickr

Комплекси «Джавелін» ідеально підходять для сучасного бою в умовах АТО

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Стоит подчеркнуть, что 150 млн долларов от США мы гарантировано получаем в 2017 году. Еще 200 миллионов Минобороны получит, если две комиссии (Пентагона и Госдепа США) констатируют реформы в оборонной сфере Украины. В противном случае мы лишимся более половины американской помощи в этом году. Это принципиально важное условие, которое Минобороны Украины опровергает.

В одобренном Палатой представителей документе (еще нужна поддержка Сената и подписание документа американским президентом) есть оговорка, что выделенные деньги не могут быть потрачены на переносные ракетные комплексы. По международным документам, которые контролируют перемещение и экспорт вооружений, ПЗРК попадают под отдельную категорию. Вполне логично, что в этом документе содержится такой запрет.

Из оставшихся типов вооружений нами востребованы противотанковые комплексы «Джавелин», о чем говорят многие эксперты. Противотанковые вооружения, которые имеются у нас, относятся еще ко временам советской армии. Да, есть разработки украинских производителей. Но есть проблема: нет средств на новое вооружение. Да, сейчас резко увеличен оборонный бюджет по сравнению с периодом до российской агрессии. Однако если брать во внимание, что мы можем за эти средства купить для армии, то это не такие уж большие суммы. Порядка 80% военного бюджета – это бюджет содержания, о развитии речь не идет. В этих условиях нам намного логичнее делать ставку на модернизацию имеющихся вооружений. Например, новый танк «Оплот» стоит столько же, сколько стоит модернизировать имеющиеся танки советского периода. Однако комплексы «Джавелин» идеально подходят для современного боя, учитывая, что они действуют по принципу: выстрелил и забыл, ведь сопровождение при полете противотанкового снаряда не требуется.

Сегодня российские войска используют противотанковые средства российской разработки последних поколений, дальность стрельбы которых в полтора раза больше, чем у наших. Наши танки и БТР на поле боя, конечно, более подвержены уничтожению, чем бронетехника противника. Учитывая то, что Россия поставляет боевикам большое количество танков и бронетехники, для нас, конечно, очень актуально приобретения такого вооружения. Из других образцов вооружения можно упомянуть отдельные виды снайперского оружия и ударные БПЛА.

Мы сейчас наблюдаем популярную схему у боевиков – использование бронегрупп, в которые обычно входят танк, пара БМП и пара БТР, которые, меняя положение, обстреливают наши позиции. Наше же главное ударное оружие – это артиллерия, и мы не способны оперативно реагировать на такие обстрелы. Как минимум при использовании нами, скажем, «Джавелин» можно ожидать, что боевики станут больше опасаться использовать бронетехнику на переднем крае.

Мы знаем, что сумма военной помощи от США – 150 млн долларов, но не знаем, сколько из этих денег пойдет на вооружение. Для понимания, один комплекс «Джавелин» стоит порядка 125 тысяч долларов, ракета к нему – около 40 тысяч долларов. Если делать ставку на противотанковые системы, то мы сможем купить достаточное количество комплексов и снарядов, оснастив ими наши войска вдоль всей линии фронта.

Джерело: Апостроф

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