Закон про окуповані території треба приймати терміново

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще раз щодо блокади ОРДЛО

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Я против любых форм раскачивания ситуации в Украине – для воюющей страны это непозволительная роскошь. Но, оплатив последние платежки за ЖКХ, получил полное впечатление, что наши нынешние тарифы придумывали в ФСБ РФ. Сегодняшние платежки за коммуналку – это бомбы, с которыми для развала страны никакой внешний враг не нужен. Хотелось бы верить, что в правительстве это понимают.

На этом фоне блокада ОРДЛО для большей части украинского общества – это, ко всему, еще и запрос на справедливость. Когда народ доведен до отчаяния коммунальными поборами, а миллиарды зарабатывают на этом ушлые ребята типа Ахметова, в этом нет и намека на справедливость. В диких спекуляциях на угле, когда он закупается в ОРДЛО по 600 грн, а продается в Киевской области по 3 500 грн, ее тоже нет и близко.

То, что творится в ОРДЛО в результате блокады – головная боль оккупантов, не даром в «ЛДНР» и Москве так взвыли. Наша проблема – в том, что страдает и украинская энергетика. В том, что тысячи металлургов могут остаться без работы. В том, что останавливается производство, что больно бьет по нашей и без того чахоточной экономике. А также в том, что участники блокады – вне закона. Потому закон об оккупированных территориях надо принимать срочнейшим образом. Как я уже сообщал, в соответствующих предложениях «Народного фронта» предлагается при этом разрешить на первом этапе поставку из ОРДЛО пары-тройки (не более) наименований товаров, критически важных сегодня для Украины, но при одновременной разработке Кабмином плана диверсификации их поставок с указанием четких сроков, после реализации которого вводить полный запрет на поставки товаров из ОРДЛО. Думается, таким образом мы защитим наши энергетические/экономические интересы, и «легализируем» блокаду, и, в конце концов, сформируем такое правовое отношение к оккупантам, каким оно должно быть по определению.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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