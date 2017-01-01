Кремлівський «фунт» Гусельников. Хто ж купив український Сбербанк?

Олександр Дубинський Журналіст

Олександр Дубинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про хитрощі російського бізнесу

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Продажа украинской «дочки» российского Сбербанка российскому же бизнесмену Гусельникову – типичная операция по фронтированию.

То есть, продажа номинальному собственнику, который возьмёт на себя роль фунта. Тогда как все решения будут приниматься в Москве, в «Сбербанке».

«Совладелец» латвийского Norvik Bank Гусельников – именно такой фунт.

В прошлом Гусельников директор инвестфонда G2 Capital, подконтрольного российскому бизнесмену Отару Маргания (G2 Capital - тоже акционер Norvik Bank).

Маргания является смотрящим за крупнейшей государственной алмазодобывающий компанией РФ АЛРОСА.

Формально АЛРОСА принадлежит государству, но фактически ею владеет питерская мафия во главе с упомянутым Маргания, и под присмотром путинского друга Кудрина (бывший министр финансов, ныне смотрящий за «Сбербанком»).

Так что, никакой сделки по продаже «дочки»Сбербанка нет – есть переоформление собственности на кремлевских марионеток.

И если государственные органы Украины дадут разрешение на эту сделку – значит, они точно в доле с Кремлём.

Хотя особых сомнений вроде уже и нету...

Джерело: блог Олександра Дубинського

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