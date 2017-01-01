Кремлівський «фунт» Гусельников. Хто ж купив український Сбербанк?
- Сьогодні, 10:02
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Про хитрощі російського бізнесу
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Продажа украинской «дочки» российского Сбербанка российскому же бизнесмену Гусельникову – типичная операция по фронтированию.
То есть, продажа номинальному собственнику, который возьмёт на себя роль фунта. Тогда как все решения будут приниматься в Москве, в «Сбербанке».
«Совладелец» латвийского Norvik Bank Гусельников – именно такой фунт.
В прошлом Гусельников директор инвестфонда G2 Capital, подконтрольного российскому бизнесмену Отару Маргания (G2 Capital - тоже акционер Norvik Bank).
Маргания является смотрящим за крупнейшей государственной алмазодобывающий компанией РФ АЛРОСА.
Формально АЛРОСА принадлежит государству, но фактически ею владеет питерская мафия во главе с упомянутым Маргания, и под присмотром путинского друга Кудрина (бывший министр финансов, ныне смотрящий за «Сбербанком»).
Так что, никакой сделки по продаже «дочки»Сбербанка нет – есть переоформление собственности на кремлевских марионеток.
И если государственные органы Украины дадут разрешение на эту сделку – значит, они точно в доле с Кремлём.
Хотя особых сомнений вроде уже и нету...
Джерело: блог Олександра Дубинського