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    Думки вголос

    Кремлівський «фунт» Гусельников. Хто ж купив український Сбербанк?

    • Олександр Дубинський

      Журналіст

    • Сьогодні, 10:02
    • Розсилка

    Про хитрощі російського бізнесу

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    Продажа украинской «дочки» российского Сбербанка российскому же бизнесмену Гусельникову – типичная операция по фронтированию.

    То есть, продажа номинальному собственнику, который возьмёт на себя роль фунта. Тогда как все решения будут приниматься в Москве, в «Сбербанке».

    «Совладелец» латвийского Norvik Bank Гусельников – именно такой фунт.

    В прошлом Гусельников директор инвестфонда G2 Capital, подконтрольного российскому бизнесмену Отару Маргания (G2 Capital - тоже акционер Norvik Bank).

    Маргания является смотрящим за крупнейшей государственной алмазодобывающий компанией РФ АЛРОСА.

    Формально АЛРОСА принадлежит государству, но фактически ею владеет питерская мафия во главе с упомянутым Маргания, и под присмотром путинского друга Кудрина (бывший министр финансов, ныне смотрящий за «Сбербанком»).

    Так что, никакой сделки по продаже «дочки»Сбербанка нет – есть переоформление собственности на кремлевских марионеток.

    И если государственные органы Украины дадут разрешение на эту сделку – значит, они точно в доле с Кремлём.

    Хотя особых сомнений вроде уже и нету...

    Джерело: блог Олександра Дубинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Україна Сбербанк Росії
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