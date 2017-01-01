Насірова хочуть відучити від звички вирішувати питання всім, кому завгодно

Олександр Дубинський Журналіст

Олександр Дубинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насіров, якого затримали детективи НАБУ, не є конкретно людиною Яценюка або Порошенка

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Он близок к Игорю Мазепе, который занимался для Администрации президента различными «инвестиционными проектами». И рекомендовал Романа как хорошего исполнителя и наполнителя партийной кассы.

Но, хороший исполнитель стал исполнять слишком много задач, и для слишком многих людей. А его куратором в этом

якобы стал тесть Глимбовский. Который просил помогать, в том числе, и Онищенко.

Не чужды главе ГФС были и интересы Яценюка.

Теперь, как я понимаю, парня хотят отучить от привычки решать вопросы кому не попадя, и хотят замкнуть все фискальные вопросы на Администрации президента.

Плюс навесить ещё одно дело на беглого депутата-шантажиста.

Рецепт - стандартный. Подозрение, которое ничем не закончится. И путевка в светлое будущее после принятия нужного вектора в работе. И дачи нужных показаний.

Все, как у Охендовского.

Ну, может ещё отожмут долюшку в компании «Альтис» его тестя, Глимбовского.

Джерело: блог Олександра Дубинського

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