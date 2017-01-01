  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Дубинський
    Думки вголос

    Насірова хочуть відучити від звички вирішувати питання всім, кому завгодно

    • Олександр Дубинський

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка

    Насіров, якого затримали детективи НАБУ, не є конкретно людиною Яценюка або Порошенка

    Мовою оригіналу

    Он близок к Игорю Мазепе, который занимался для Администрации президента различными «инвестиционными проектами». И рекомендовал Романа как хорошего исполнителя и наполнителя партийной кассы.

    Но, хороший исполнитель стал исполнять слишком много задач, и для слишком многих людей. А его куратором в этом 
    якобы стал тесть Глимбовский. Который просил помогать, в том числе, и Онищенко.

    Не чужды главе ГФС были и интересы Яценюка.

    Теперь, как я понимаю, парня хотят отучить от привычки решать вопросы кому не попадя, и хотят замкнуть все фискальные вопросы на Администрации президента.

    Плюс навесить ещё одно дело на беглого депутата-шантажиста.

    Рецепт - стандартный. Подозрение, которое ничем не закончится. И путевка в светлое будущее после принятия нужного вектора в работе. И дачи нужных показаний.

    Все, как у Охендовского.

    Ну, может ещё отожмут долюшку в компании «Альтис» его тестя, Глимбовского.

    Джерело: блог Олександра Дубинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    НАБУ корупція в Україні Роман Насіров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Герус
    Андрій Герус

    Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ