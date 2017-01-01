Насірова хочуть відучити від звички вирішувати питання всім, кому завгодно
- Сьогодні, 09:43
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Розсилка
Насіров, якого затримали детективи НАБУ, не є конкретно людиною Яценюка або Порошенка
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Он близок к Игорю Мазепе, который занимался для Администрации президента различными «инвестиционными проектами». И рекомендовал Романа как хорошего исполнителя и наполнителя партийной кассы.
Но, хороший исполнитель стал исполнять слишком много задач, и для слишком многих людей. А его куратором в этом
якобы стал тесть Глимбовский. Который просил помогать, в том числе, и Онищенко.
Не чужды главе ГФС были и интересы Яценюка.
Теперь, как я понимаю, парня хотят отучить от привычки решать вопросы кому не попадя, и хотят замкнуть все фискальные вопросы на Администрации президента.
Плюс навесить ещё одно дело на беглого депутата-шантажиста.
Рецепт - стандартный. Подозрение, которое ничем не закончится. И путевка в светлое будущее после принятия нужного вектора в работе. И дачи нужных показаний.
Все, как у Охендовского.
Ну, может ещё отожмут долюшку в компании «Альтис» его тестя, Глимбовского.
Джерело: блог Олександра Дубинського