Смерть економіки - це і є результат «роботи» Гонтаревої

Олександр Дубинський Журналіст

Олександр Дубинський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

Продовжую читати захоплені відгуки про роботу Гонтаревої, зокрема, про «очищення» банківської системи.

Мовою оригіналу

Хотелось бы немного разбавить восторженные глупости, которые звучат по этому поводу (в частности, от членов совета Нацбанка на вчерашнем Право на Владу).

Очистка - это когда действие приводит к появлению оздоровлённого, избавленного от проблем и грязи предмета или организма.

Стала ли банковская система здоровее, после того, как ее «очистила» Гонтарева?

Ответ - нет.

Как минимум, потому что в результате этой очистки монопольное положение на рынке получили госбанки, качество активов которых - ниже плинтуса, и ниже любого карманного банка.

«Очистка» - совершенно не привела к росту доверия клиентов к банкам. И не привела к ощутимому снижению ставок по кредитам.

А то снижение ставок по депозитам, которое мы видим, - связано не с оздоровлением банковской системы и ее связей с реальной экономикой, а наоборот.

Банкам не нужны деньги, так как их некому и некуда давать в кредит (кроме как, госмонополиям, и на перекредитование).

А это, в свою очередь, означает, что экономика не оживает в результате «очистки», - а умирает. Как «умерли» деньги бизнеса и вкладчиков в банках, которые Гонтарева и Ко вывели с рынка.

Джерело: блог Олександра Дубинського

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