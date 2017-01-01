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    Думки вголос

    Чому Україні потрібний Антикорупційний суд

    • Єгор Соболєв

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 13:02
    • Розсилка

    Вища рада правосуддя вирішила, що наш проект закону про утворення Антикорупційного суду є «недоцільним». Що тут скажеш?

    Коли отримаю висновок, надішлю членам Вищої ради правосуддя більше аргументації юридичною мовою.

    Якщо вони досі прикидаються, що не розуміють, чому країні потрібний хоча б один незалежний суд, який даватиме Антикорупційному бюро та Антикорупційній прокуратурі санкції на прослуховування, затримання, арешт та виноситиме вироки обвинуваченим у топ-корупції.

    Якщо члени Вищої ради правосуддя досі не розуміють, чому для підбору суддів Антикорупційного суду ми хочемо залучити представників США, ЄС та Великобританії.

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    І чому судді Антикорупційного суду повинні отримати цілодобову охорону та максимальну незалежність від нинішніх керівників Державної судової адміністрації, Верховного суду та самої Вищої Ради правосуддя.

    А поки по-простому скажу. Якщо ви спеціальним рішенням вирішили, що такий суд є «недоцільним», значить, точно треба робити. І якомога швидше.

    При нагоді переказуйте вітання члену вашої ради Гречківському, якого Генпрокурор ще минулого вересня викрив у вимаганні 500 тисяч доларів, але він працює. У Вищій раді правосуддя.

    Джерело: блог Єгора Соболєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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