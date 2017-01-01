Чому Україні потрібний Антикорупційний суд

Єгор Соболєв Народний депутат України

Єгор Соболєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вища рада правосуддя вирішила, що наш проект закону про утворення Антикорупційного суду є «недоцільним». Що тут скажеш?

Коли отримаю висновок, надішлю членам Вищої ради правосуддя більше аргументації юридичною мовою.

Якщо вони досі прикидаються, що не розуміють, чому країні потрібний хоча б один незалежний суд, який даватиме Антикорупційному бюро та Антикорупційній прокуратурі санкції на прослуховування, затримання, арешт та виноситиме вироки обвинуваченим у топ-корупції.

Якщо члени Вищої ради правосуддя досі не розуміють, чому для підбору суддів Антикорупційного суду ми хочемо залучити представників США, ЄС та Великобританії.

І чому судді Антикорупційного суду повинні отримати цілодобову охорону та максимальну незалежність від нинішніх керівників Державної судової адміністрації, Верховного суду та самої Вищої Ради правосуддя.

А поки по-простому скажу. Якщо ви спеціальним рішенням вирішили, що такий суд є «недоцільним», значить, точно треба робити. І якомога швидше.

При нагоді переказуйте вітання члену вашої ради Гречківському, якого Генпрокурор ще минулого вересня викрив у вимаганні 500 тисяч доларів, але він працює. У Вищій раді правосуддя.

Джерело: блог Єгора Соболєва

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